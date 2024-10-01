木村光希扮醜演日版《女神降臨》 預告片「爆瘡」造型勁驚嚇 網民讚搞笑可愛

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉現正忙於舉行巡迴演唱會，21歲么女光希（Koki）亦非閒着，前日透過社交媒體上載動畫，顯示「9月30日上午6時」字樣，並留言「我終於可以告訴大家了」，謎底昨天揭曉，韓劇《女神降臨》將會改編拍成日本片，光希飾演文佳煐角色，展示「醜女大翻身」的魅力，同時公開新片海報及先導預告片，模特兒出身的光希以滿面暗瘡的驚嚇造型亮相，網民大讚可愛又搞笑。

日本電視台鬧劇本荒，今季日劇《天空城堡》正是改編自韓國有線頻道JTBC同名劇集，《天》劇導演星野和成再接再厲，把另一韓劇《女神降臨》翻拍成日本片，由索尼電影公司發行，分成上下兩集推出，首集《女神降臨Before》將於明年3月20日開畫，下集《女神降臨After》延至5月1日公映。值得一提的是，星野和成亦曾執導日劇《邁向未來的倒數10秒》，男主角正是光希的星爸木村拓哉，可見緣分早注定。

韓劇《女神降臨》2020年首播，由文佳煐、車銀優與黃寅燁合演，故事講述女主角自小因外貌欠佳而自卑，甚至遭受欺凌，直至學懂化妝後，人生迎來翻天覆地轉變。雖然全劇平均收視率只有3.7%，卻掀起熱話，播出期間一直穩佔劇集話題榜三甲位置。光希自認是該劇粉絲，對於能夠參演日版感到榮幸，「透過新片挑戰自我，包括扮醜和搞笑，希望大家跟我一起感受女主角的快樂成長」。

日版《女神降臨》早於今年4月底開鏡，拍到7月初煞科，日本雜誌《女性Seven》早前率先爆料，披露光希擔綱主演的消息，又指畢業於國際學校的她對於扮演日本傳統高中生角色感到新鮮又興奮。當時日媒未知男主角屬誰，昨日終於揭曉：《我的幸福婚約》渡邊圭祐將會飾演車銀優的「李修豪」角色，《366日》綱啓永取代黃寅燁，成為「日版韓書竣」，跟光希合演校園三角戀。新片劇情忠於原著之餘，亦會加入日本元素，強調女主角透過化妝開啟人生，藉以追逐愛情和夢想的主題。

去年進軍國際

模特兒出身的光希，兩年前首次參演日本恐怖片《牛首村》，當時票房錄得5.6億日圓（約3000萬港元）之餘，更帶挈她奪得藍絲帶獎最佳新人；去年進軍國際，接拍外語片《心動50年》，今年5月在冰島上映，日本落實明年1月公映。《女神降臨》將會是她入行第3部電影，亦是她首次挑戰愛情喜劇，未知演戲經驗豐富的星爸木村拓哉可有傳授心得？