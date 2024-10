【明報專訊】鄉謠歌手出身的基斯杜化遜(Kris Kristofferson)9月28日在夏威夷住所與世長辭,享年88歲,據其家族發言人表示,基斯杜化遜在家人陪伴下離世,但未有透露死因。

基斯杜化遜1960年代末開始活躍樂壇,曾創作《Sunday Mornin' Comin' Down》、《Help Me Make it Through the Night》等歌曲。基斯杜化遜亦踩入電影圈,伙拍芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)主演的《愛情萬年青》最為知名,後來被《醉爆伴郎團》男星畢利谷巴(Bradley Cooper)翻拍成《星夢情深》,並與百變天后Lady Gaga合演。除了《愛》片,基斯杜化遜亦參演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導的《曾經蒼海難為水》,加上《幽靈刺客》系列、《起尾注》、《猿人爭霸戰》等,均曾在香港上映。基斯杜化遜3年前退休,其好友Willie Nelson曾讚他是「世界上最好的詞曲創作人」。