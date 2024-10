next

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉為宣傳最新專輯《See You There》,上月29日起一連兩日在大阪舉行日本巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE》,完騷後即透過社交媒體Instagram(Ig)分享他到當地神社求籤,以及享用美食「大阪燒」的照片。

據日媒《女性Seven》報道,木村拓哉與工藤靜香明年將慶祝結婚25周年紀念,夫妻之間早有默契,兩人輪流工作和照顧女兒,靜香先於7月開始巡唱,9月結束後,木村緊接開騷,直至12月為止。靜香最後一場東京演唱會上,記者目擊木村駕駛電單車接送么女光希(koki)低調捧場。事實上,木村父女遊車河已非首次,光希去年曾透過Ig上載「電單車約會」的自拍照,令粉絲羨慕不已。

日媒又指,今年春季木村拓哉到巴黎拍攝新片《摘星廚神》期間,剛巧光希亦到當地出席巴黎時裝周活動,父女趁機把臂同遊歐洲,可見親子關係相當融洽。