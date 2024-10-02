【開箱】《荒野機械人》 高科技與大自然的水乳交融

機械人養育孤雁的故事，正好說明非原生家庭的親情同樣可貴。

【明報專訊】今年動畫電影大豐收，《玩轉腦朋友2》6月開畫至今，累收16.9億美元（約131.8億港元）冠絕全球，口碑亦跟《荒野機械人》（The Wild Robot）不相伯仲，後者上周五在美國開畫，香港延至昨日（1日）公映，在爛番茄影評網站獲得接近滿分的98%佳績，統計觀眾口味的CinemaScore，《荒》片亦達A級水平，看來下屆奧斯卡最佳動畫將有一番龍爭虎鬥。

改編繪本小說

《荒野機器人》改編自美國作家Peter Brown的暢銷繪本小說，由動畫《馴龍記》基斯山達斯（Chris Sanders）執導，《無聲絕境外傳：首襲日》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）聲演機械人主角，港版則由樂壇天后容祖兒配音。故事講述服務式機械人「羅茲森7134」意外流落荒島，不單被島上動物視為異類，連帶由它照顧的小雁「阿亮」（傑康納聲演）亦受到排擠和歧視，羅茲為了完成養育重任，寧可放棄歸隊，甚至違抗指令，盡顯「母愛」偉大。

怎樣才算是一部出色的商業動畫？至少達到老幼咸宜的最低標準，這方面《荒野機器人》及格有餘。話說羅茲抵達荒島後，錯手粉碎鳥巢，但不忍遺下孤雁，於是聽從《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）聲演的狐狸「阿飛」意見，一起照顧阿亮，教牠進食、游泳和飛行，直到牠可以隨跟島上雁群一同飛到南方過冬為止。

電影其中一句對白：善良才是求生本能，一語道破為人父母心聲。羅茲以身作則，不單照顧阿亮，更善待島上所有動物，帶領牠們捱過寒冬，甚至抵禦山火浩劫。阿亮亦不負眾望，由反叛到不捨，從離別到重逢，正好為年輕觀眾上了寶貴一課。無論是羅茲抑或《嘩鬼家族Beetlejuice》嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）配音的老鼠媽媽，都視照顧雛兒為天職，誰說血濃於水才算偉大？非原生家庭的親情同樣可貴。

從成年觀眾角度看，原著提及大自然與高科技之間的衝突，電影當然不缺，機械人流落荒島的求生設定，原本可以拍成一部緊張刺激的動作片，然而作者原意並非「對抗」而是「融和」，島上狐狸、老鼠、大雁（標尼爾聲演）甚至灰熊（馬克漢米爾聲演），從最初對羅茲的恐懼、反感、嘲諷，到最後變成支持、幫助、感激，證明彼此可以共存，甚至達到水乳交融的境地，視乎雙方如何取捨而已。

有望開拍續集

荷李活動畫製作技術有目共睹，《荒野機器人》戲中出現47種動物，重頭戲是阿亮跟隨雁群到南方過冬，漫天飛鳥影像壯觀，為了令畫面看來更逼真，美術人員一共為2.8萬隻雁鳥製作數百萬條羽毛，配合樹上和天空飛舞的8萬隻蝴蝶，感覺就似欣賞紀錄片般栩栩如生。

《荒野機器人》原著小說共分3集，隨着動畫首部曲叫好叫座，美國首周末票房收逾3500萬美元（約2.8億港元），勝過市場預期，電影公司宣布開拍續集《The Wild Robot Escapes》及《The Wild Robot Protects》應該不遠了。

上映日期：10月1日