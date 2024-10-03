吳慷仁爆冷沒入圍 游學修硬撼張震爭金馬影帝 吳君如隔21年再爭影后 似心臟病發

【明報專訊】《第61屆金馬獎頒獎典禮》11月23日假台北流行音樂中心舉行，昨日公布入圍名單，吳君如繼2003年憑《金雞》奪金馬影后，相隔21年再憑《我談的那場戀愛》入圍，跟兩港產片《從今以後》區嘉雯及《看我今天怎麼說》鍾雪瑩，還有《女兒的女兒》張艾嘉和《小雁與吳愛麗》夏于喬爭影后。吳君如心情激動形容似心臟病發兼老淚縱橫。游學修憑《看我今天怎麼說》越級挑戰《餘燼》金馬影帝張震，感謝大會給他前所未有的支持及鼓勵。近日簽約內地經理人公司、入圍呼聲高的上屆金馬影帝吳慷仁未能憑《破浪男女》角逐影帝。

金馬獎大會公布今年報名影片創下歷年最高紀錄，共718部（劇情片99部、動畫片兩部、紀錄片68部、劇情短片403部、紀錄短片90部、動畫短片56部）。陳柏霖、王淨主演的《鬼才之道》獲11項提名，包括最佳導演、最佳女配角、最佳原著劇本等，成入圍名單之冠。

5候選影后 3香港人

角逐最佳女主角有《女兒的女兒》張艾嘉、《我談的那場戀愛》吳君如、《從今以後》區嘉雯、《小雁與吳愛麗》夏于喬與《看我今天怎麼說》鍾雪瑩。5名候選影后當中，區嘉雯、鍾雪瑩與吳君如均來自香港。吳君如得知消息後興奮表示︰「老淚縱橫，自21年前憑《金雞》獲最佳女主角，再到現在入圍金馬獎，我激動到好似心臟病發咁，感激。」

除吳君如憑《我談的那場戀愛》角逐影后，此片同時獲提名最佳新導演。導演何妙祺說︰「非常榮幸，感謝得到金馬獎新導演提名，很高興君如獲得女主角提名。這次試着在香港愛情喜劇有點新嘗試，感恩台前幕後，用心出力陪一個新導演試了一部戲，也感謝觀眾接受。希望日後可繼續創作喜劇，用幽默同善良回應世界。」

台灣史上首名泰星角逐影帝

入圍最佳男主角包括《春行》喜翔、《餘燼》張震、《看我今天怎麼說》游學修、《白衣蒼狗》Wanlop RUNGKUMJAD及《漂亮朋友》張志勇。Wanlop RUNGKUMJAD是台灣史上首名獲金馬影帝提名的泰星。近日簽約內地經理人公司的吳慷仁，曾被看好憑《破浪男女》入圍爭影帝，最終爆冷落選，電影只有梁湘華獲最佳新演員提名。

游學修、鍾雪瑩主演《看我今天怎麼說》以聾人青年用各自方法生活，開拓世界為題材。二人雙雙角逐最佳男、女主角；電影同時獲提名最佳音效。游學修開心說︰「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵。多謝黃修平（《看我今天怎麼說》導演），他一次又一次給我機會讓我被看見，最重要是希望這部電影可以讓更多人接觸到聾人社群和文化，說一個讓世界看見的故事。」

鍾雪瑩連續第二年爭影后

鍾雪瑩去年憑《填詞L》首次爭金馬影后，連續第二屆入圍，她說︰「多謝金馬獎，剛剛見到音效老師入圍已經覺得很榮幸，因為他在電影裏營造出一個聾人世界，可以讓入場觀眾體驗到。看見游學修入圍一刻，我的心情很激動，然後就聽到自己的名字。這部電影是一個群體合作，多謝付出過的聾人朋友及手語老師。多謝黃修平導演找我演出，非常榮幸，也要多謝所有幕後工作人員。」入圍角逐最佳音效的鄧學麟表示︰「我暫時仍未消化到 ，但我想多謝導演找我參與這部電影，整個過程不容易。也要多謝整個聲音設計團隊，這是大家努力的成果。」另外，導演楊曜愷憑《從今以後》入圍角逐最佳導演。

娛樂組