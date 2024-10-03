朱敏瀚讚陳曉華為人好 認了解中 林夏薇不知好友陳曉是否婚變

【明報專訊】鄺美雲、蘇永康、陳展鵬、胡定欣、姚子羚、譚俊彥、伍詠薇、陳山聰、林夏薇和朱敏瀚等昨晚於紅館演出「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」。朱敏瀚與陳曉華傳秘戀兩年，將於年底到外地結婚，陳曉華日前否認「婚訊」，避談與朱敏瀚是否拍拖。朱敏瀚獲恭喜與陳曉華拍拖時說多謝，強調不是承認與陳曉華拍拖，而是開心最近與張振朗和周嘉洛歐遊兩周，兄弟情再進一步。

追問他與陳曉華是否拍拖？朱敏瀚甜笑說：「有了解空間。」他承認有跟對方單獨約會吃飯，了解中，欣賞陳曉華為人好好，「我們未到談婚論婚階段，今年一定不會結婚，有什麼新消息會通知大家」。之前跟他傳緋聞的王灝兒（JW）說甩難，他說與JW一直是好朋友。

林夏薇早前與內地男星陳曉合演古裝劇《大生意人》，陳曉與結婚8年的陳妍希傳婚變，有否關心陳曉婚姻狀况？她說不知道，大家工作為主，只討論故事。有否見過陳妍希來探班？她說：「兩人拍攝期分開，身為朋友不會問工作以外的事，平時只分享工作。」

陳山聰生日工作 後台收蛋糕

陳展鵬、陳山聰、譚俊彥與姚子羚聯同無綫奧運六星合唱奥運主題曲《無界》，陳展鵬與陳山聰首次出席國慶晚會，心情興奮。陳山聰稱這晚有很多大人物在台下，獻唱輕快又正能量的《無界》，好過唱慢歌，不會那麼緊張。

陳山聰昨日生日，在後台獲一班公司的「兄弟姊妹」送上蛋糕慶祝，無綫總經理曾志偉也在場，他說：「生日願望身體健康、開開心心，兒子Jaco快高長大、聽話和讀書成績好。」他透露前晚已跟家人食飯慶祝，太太代Jaco送上蛋糕，囝囝送吻。陳展鵬表示女兒陳諾瑤（小豬比）將面試小學，要集中精神準備見家長，為女兒選了幾間心儀小學，「女兒做正經事會怕醜，叫她不用緊張，隨遇而安」。

鄺美雲獻唱新歌《我們的家》，希望市民喜歡，「之前我去很多幼稚園和小學合唱這首歌，最細那個小孩得3歲，唱得很好」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵