Netflix英語節目榜 《怪物》蟬聯冠軍 《黑帶出勤中》非英語片收視三連霸

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布9月23至29日一周收視成績，真實案件改編的《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，以1950萬觀看次數，不但蟬聯英語節目收視冠軍，更是過去一周Netflix整體成績最好的作品；韓國製作上星期亦大放異彩，除了《黑帶出勤中》連續3周在非英語電影榜登頂，烹飪比賽真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》在非英語節目榜亦稱冠。

《歡樂合唱團》金牌監製賴恩梅菲（Ryan Murphy）新作《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，講述一對兄弟殺害父母後辯稱長期受父親虐待，除蟬聯英語節目收視冠軍，並以1950萬觀看次數，成為上周Netflix最多人收看的節目；《C奶同學會》姬絲汀貝爾（Kristen Bell）主演的浪漫喜劇《天作不合的我們》上月26日上架，短短4天錄得1030萬觀看次數，屈居亞軍。金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）擔正的《模範愛侶》經過兩周冠軍之後，上星期回落至第3位，觀看次數亦下跌至600萬。

《逆嶺》重上英語電影榜冠軍

動作片《逆嶺》第3周上架時不敵首播的《醜人兒》，未能在英語電影榜實現三連霸美夢，上星期終以890萬觀看次數，重奪冠軍寶座；《醜人兒》比《逆嶺》少20萬觀看次數，屈居次席；紀錄片《越獄實錄：法外鴛鴦》以760萬觀看次數緊隨其後。

《祖宗膠戰外星人》韓星金宇彬主演新片《黑帶出勤中》講述熱心助人的武術官和保釋官搭檔，合作阻止罪案發生，以510萬觀看次數，連續第3周在非英語電影榜稱冠。泰國片《曼谷危情：天堂與地獄》以500萬瀏覽次數，佔亞軍位置；土耳其片《風月君子》則以490萬瀏覽次數，位列第3。紀錄片《隱形受害者：巴西女球迷命案》及波蘭電影《離婚我願意》分佔第4第5位。值得一提的是，去年在內地大收逾38億人民幣的《孤注一擲》，以KK園區案件為藍本，早前在Netflix上架，以110萬觀看次數，在非英語電影榜敬陪末席。

《黑白大廚》登頂下周冠軍誕生

上周Netflix非英語節目收視榜韓國製作成績斐然，烹飪比賽真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》稱冠之外，韓劇《京城怪物2》、《媽媽朋友的兒子》亦分佔第2及第4位，僅季軍由阿根廷劇《中女的人生之妒》拿下。葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）的女友洛迪古絲（Georgina Rodriguez）拍攝真人騷《我是洛迪古斯》，第3季上月18日上架，亦以220萬觀看次數，位列第5。《黑白大廚》最後兩集將於本月8日（下周二）上架，到時便會知道冠軍誰屬。