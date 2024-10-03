【開箱】《孤狼同謀》佐治古尼畢彼特 星味老本兩體一面

【明報專訊】佐治古尼（George Clooney）與畢彼特（Brad Pitt）繼《盜海豪情》系列及《CIA光碟離奇失竊案》後再度合作，演出新片《孤狼同謀》（Wolfs），由《蜘蛛俠：不戰無歸》鍾華斯（Jon Watts）自編自導，上月在威尼斯影展世界首映，本月27日於影視串流平台Apple TV+上架；後者前日表示《孤》片錄得該平台歷來最多瀏覽次數，遠超《拿破崙》、《花月殺手》等由Apple TV+發行的電影。雖然《孤》片在爛番茄網站綜合觀衆評分僅得51%，上架前一個月Apple TV+卻落實開拍續集。佐治古尼和畢彼特若是港人已夠資格申請樂悠咭享$2乘車優惠，難得兩人片中也不介意戴起老花鏡呻背痛，星味原來像紅酒，愈老愈醇，照舊捧場者衆。

清道夫相遇被迫合作

《孤狼同謀》講述紐約地區檢察官Margaret（愛美賴恩飾）與少男（奧斯汀艾布斯）到酒店開房，結果後者意外身亡，於是電召專門清理兇殺案現場的「清道夫」（佐治古尼飾）到場「執手尾」，怎料另一「清道夫」（畢彼特飾）緊接出現，兩男俱獨來獨往，卻被迫合作，少男更忽然「復活」，他背包中藏有價值25萬美元的毒品，到底如何善後，成為兩男的大難題。

Apple銳意發展串流平台，大灑金錢擴充獨家上架的影視內容，所以作品大多以名導紅星掛帥；《紐約時報》報道指佐治古尼與畢彼特主演《孤狼同謀》各收3500萬美元（約2.73億港元），導演鍾華斯酬勞亦達1500萬美元（約1.17億港元），若報道屬實，單是3人片酬已8500萬美元。不過佐治古尼其後否認，稱所得「比報道所指少很多個百萬，如果大家認為這就是工資的標準，對行業是不利的，而且很可怕，根本不可能拍電影」。

確實片中角色不多，故事不算複雜，全片內容只是一晚之間發生，場景有限；最大陣仗已是少男「復活」後逃走的一場紐約市內追逐戰。扮演少男的《戀愛挑戰書》奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）身形瘦削，頗有喜感，他只穿內褲追趕跑跳，畢彼特追到上氣不接下氣，導演似乎較厚待年紀稍大的佐治古尼，讓他追逐全程在車內司機位置，估計飄移場面，亦由特技演員代勞，他只需擠出緊張表情便交足功課。這幕追逐戲頗長，但攝影角度和剪接營造出速度及緊湊感覺；跟其後少男要到夜店拿傳呼機，怎料誤闖黑幫千金婚禮，畢彼特和佐治古尼欲逃走反被迫跳民族舞，還怕前僱主黑幫大佬認出，同樣拍出緊張氣氛而不失幽默感。

香港取消戲院上映

此片主軸是兩名專業清道夫向來以孤狼自居，怎料被迫合作，一直強調個人獨特，但少男很早便道破他們兩體一面，由衣著打扮到處事作風如出一轍；一晚經歷諸多事故，兩人培養出默契，更在電影尾聲發現彼此受僱同一人，根本跌入陷阱，知道將被滅口準備反擊之際，電影就此完結，開放結局明顯為開拍續集埋下伏筆，也是串流平台作品慣常伎倆。畢彼特和佐治古尼額頭滿布皺紋，他倆似乎也不介意，沒刻意掩飾，片中甚至會大嘆背痛，又拿出老花眼鏡看餐牌，不無自嘲意味。事實上，3名男主角不管兩個清道夫或少男，均沒有名字，畢彼特和佐治古尼片尾便說，槍戰後還有命才互報大名。少男家中其父擺滿《諜網迷魂》法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）的照片和唱片，可會是其粉絲，因而把兒子以偶像命名？大概要到續集才會揭盅。《孤狼同謀》原定上月19日在香港戲院正式上映，片商未知是否認為兩名男主角對新一代觀衆號召力不足，所以乾脆直上串流平台；其實此片無論演出、劇本和拍攝效果都不太壞，現感覺似乎不想冒險票房遭遇滑鐵盧，就顯得自信不足了。