孫儷傳擔憂「吳慷仁表態不明確」罷演 內地劇《執迷》或換女主角

【明報專訊】台灣金馬影帝吳慷仁自傳出簽約內地經理人公司「壹心娛樂」後，引起不少負評。他加盟後的頭炮，是跟內地女星孫儷合演劇集《執迷》，並已開拍一個月。不過昨日突然瘋傳孫儷罷工停拍該劇，傳因孫儷方面覺得吳慷仁在政治立場及表態不明確，團隊態度亦有問題。有網民則說聽聞原本男主角是周渝民，吳慷仁是「空降」擔演，孫儷簽約後才知。劇組、孫儷、吳慷仁在截稿前均未就傳聞回應，吳慷仁昨日只在社交平台發文提醒大家在颱風吹襲下要注意安全。

吳慷仁自出道以來一直都沒有經理人，他突然簽約內地經理人公司「壹心娛樂」，令不少台灣網民感到愕然及表示不能接受，內地網民亦議論紛紛。日前國慶，吳慷仁的微博轉發《人民日報》的國慶文章，並寫道：「祝福錦繡中華。」被指態度模糊，連「祖國」兩個字都不願說，引起熱議。

原定男主角周渝民

吳慷仁加盟「壹心娛樂」後，參演內地劇《執迷》，跟孫儷合作，編劇兼導演是薛曉路，有網民目睹兩人開工情况，預計明年播映。正當吳慷仁投入新劇時，昨日網上瘋傳孫儷罷演停拍的消息，有指該劇男主角原是周渝民，孫儷在簽約後發生「空降」男主角吳慷仁的事，孫儷方面擔憂吳慷仁的政治立場，覺得表態不明確，又有傳吳慷仁的團隊傲慢，孫儷因此暫停拍攝。有傳劇組可能會保吳慷仁而換女主角。不少網民表示支持孫儷，有直呼「娘娘快逃快逃」、「孫儷做的是對的」。另有網民認為如果傳聞屬實則很可惜，因吳慷仁與孫儷都是實力派演員，一起對戲有新鮮感及相信很有火花。

吳慷仁留言關心颱風襲台

對於以上傳聞，劇組、吳慷仁及孫儷暫時未有回應，吳慷仁昨日有更新社交平台，留言關心颱風下大家的安全，他寫道：「山陀兒颱風，請緊閉門窗，注意安全，高屏南部的朋友請多加小心。一定要出門的朋友，請千萬注意自身安全。」有不少網民留下負評，亦有說多謝他的關心。至於傳是《執迷》男主角的周渝民，台灣傳媒向周渝民經理人柴曉倩求證，未有正面回應，只說：「山陀兒颱風，注意安全。平安、辛苦。」

黃秋生論「我不再是一個人」

吳慷仁日前公布簽約「壹心娛樂」時，在發文中表示：「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路。」黃秋生對他提到「我不再是一個人」這句話在社交平台發文表達意見，他寫道：「無惡意，只是就語意論事，因小弟有語言潔癖。（我不再是一個人），可用我不再孤單來代替。除非有意語帶雙關，但我相信原意並非如此，或代筆漢語水平太差。語文水平低劣，容易引起誤解。」

娛樂組