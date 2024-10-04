【娛樂場】《解風福岡》 杜如風喪撩男仔 喜遇「牛腸周國賢」

杜如風（右）大讚食店店長（左）似周國賢，即興向對方唱歌，逗得店長大笑。

【明報專訊】有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）再次返「鄉下」，主持TVB Plus新節目《解風福岡》，本住「shopping、食好西同𥄫仔」初心，玩盡福岡。Helen今次介紹日本人的街邊大牌檔──屋台，到訪室內屋台，涼住冷氣嘗不同主題美食，包括酒吧、關東煮、鍋物、炸物與新鮮魚生。

屈日本男主動「抄牌」

屋台賣的是氣氛，適合一班人聯誼飲酒，Helen繼一到步便有艷遇，認識小廚神「海膽鄭嘉穎」後，她再自製浪漫，被迫試食最討厭的關東煮時，不停撩隔籬枱的日本男士交談，問對方︰「哥仔覺唔覺得我好索先？」拖延時間。當該男士拿出手機時，她無賴屈對方︰「嗱！佢『抄我牌』喇。」不諳廣東話的日本男不明就裏，只禮貌陪笑。

挑戰全日本最「危險」食物

Helen為節目豁出去，挑戰全日本最「危險」食物，接住試玩「絕景三兄弟」遊戲克服畏高。講到最危險食物，其實是一間分子料理的一款甜品，全副武裝戴上燒焊佬頭盔和手套的侍應會在枱面鋪上膠墊，在上面塗上各式甜醬料，身為食客的Helen只獲發一把透明雨傘。

經過侍應一輪搞作，全場煙霧瀰漫，發出一下爆炸聲後，枱墊上堆滿白朱古力、糖果、餅乾等甜品供食用，最後發現甜品是將雜錦零食藏在白色朱古力內，待上桌時由侍應敲碎。

至於「絕景三兄弟」為3款遊戲，包括「懸掛式過山車」、「空中攀石」和「透明滑梯」，第一二項被Helen當場拒絕，改由導演頂上示範。最後避無可避，畏高的Helen無奈接受最後一項挑戰，由頂層瀡滑梯到地面，全程約100米，需時20秒，她玩完後得戚表示一點都不驚。

搞笑唱歌冧店長

Helen之後介紹福岡兩大名物明太子和牛腸鍋，結合成明太子牛腸鍋，一次滿足兩個願望。最令Helen開心是遇到「牛腸周國賢」店長，大讚對方靚仔︰「店長好似周國賢呀，我OK呀。」當店長上菜時，她唱出周國賢的《目黑》，逗得對方大笑，Helen搞笑說︰「我呢一生人第一次撩男人講嘢。」

《解風福岡》

10月1日起逢一至五晚8時半 TVB Plus（82台）播映