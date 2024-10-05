【娛樂場】《夜漫遊》韓國篇 首爾玩實彈射擊

【明報專訊】以前對香港人來說，夜晚並非「休息」的代名詞，投奔黑夜，四處玩樂才是打工仔心底最根本的渴求，從乏味的刻板生活解放並得到慰藉。現在香港的夜繽紛不容易滿足大家，《夜漫遊》兩名主持余逸思（Yoshi）和馮卓然（Anton）在內地城市與韓國漫遊，體驗各地活力多變的地道夜生活。

余逸思馮卓然合作有默契

ViuTV節目《夜漫遊》逢周日晚上10時播映，節目共10集已近尾聲，這個周日（6日）播映第8集，Yoshi與Anton先後到成都、青島及首爾探索新穎的夜繽紛活動。兩人是新拍檔，Yoshi的傻大姐形象勝在自然，至於Anton是樂隊ONE PROMISE成員，曾主持ViuTV節目，又為《擊戰》擔任導師，主要是有關音樂的節目，今次做旅遊節目主持有新鮮感。他跟Yoshi不時互相取笑搞氣氛，兩人耍賴皮也有默契；Anton在美食車前排隊，但店員表示已截龍，Anton口甜舌滑獲優待，讓他最後落單。Yoshi也不弱，在市場買手信，嬌嗲聲線跟老闆講價，雖然最後拿不到折扣，但老闆也多給小禮物補數。

之前播映青島與成都篇，他們坐一個多小時車程到海拔超過1000米的龍泉山頂尋找隱世西班牙餐廳，在地標「五四廣場」打卡時，他們化身光劍俠，無懼途人奇怪目光看他們亂舞。兩人還到「明月山海間不夜城」睇表演之餘，更著上古裝玩cosplay，相比壓軸在韓國的夜生活，算是較文靜。

韓國篇是主力，由青島出發坐郵輪去韓國仁川，17小時航程到目的地，在弘大玩街機、棒球練習，挑戰體能之巔。首爾於春、秋兩季的星期日舉行「潛水橋徒步節」活動，包括充滿動感的「無噪音DJ Party」，兩人跟音樂跳到索氣，首爾的夜漫遊好繽紛。

韓國是港人的熱門旅遊地點，在第8集節目組找出「首爾New Style」，就是玩實彈射擊，又瘋狂發揮繪畫創意，將身體當畫布玩到一身顏料，有很多新玩意。

坐夜間快車欣賞首爾靚景

第9集有「遇見韓國的她與他」，先有旅居韓國近10年的香港人Amanda，相伴坐夜間快車欣賞首爾靚景。隨後還有劇集《完美的家族》導演行定勳、演員金永大，帶大家了解韓國拍戲的夜生活。第10集是「首爾最後一夜」，經歷完9集精彩的夜生活，Yoshi與Anton挑戰令人「心如止水」的釣魚cafe，他們又轉場到首爾最熱鬧的街頭食消夜，感受地道風味，Anton還結識了一名韓國小妹。