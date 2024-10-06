徐少強夫婦追思會 雪梨現身送別舊愛 子女徐偉棟徐頴堃靈堂打點

【明報專訊】資深演員徐少強上月1日因食道癌在北京病逝，享年73歲；較他年輕30歲的第三任太太孟雨軒辦理身後事期間疑因心臟病離世，令人傷感。好友早前為徐少強夫婦在橫店辦追思會，昨日徐少強的5名子女在紅磡世界殯儀館舉行家奠儀式追思會，徐少強舊愛雪梨到靈堂拜祭，神情哀傷。子女相信追悼後，父親及其妻子會感安慰。徐少強生前人緣甚佳，李修賢、曾志偉、關禮傑等前來送別好友，李修賢跟徐少強相識逾50年，讚亡友是真大俠，經常幫助有需要的人。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

徐少強經歷3段婚姻，1975年與首任妻子張小鳳結婚，4年後分開。翌年娶第二任妻子何淑寬，兩人育有兒子徐亦東，徐少強跟當時15歲的雪梨爆出婚外情，雪梨未婚誕下兒子徐偉棟，轟動一時，徐與第二任妻子1986年離婚。雪梨之後再為徐少強生下女兒徐頴堃，1988年分手，徐偉棟與徐頴堃均在演藝圈發展。2005年徐少強娶年輕30歲的內地舞蹈員孟雨軒，婚後育有一子一女，據知分別是19歲女兒及13歲兒子。

靈堂播放生前演出片段

徐少強與第三任太太孟雨軒上月1日及5日先後離世，徐少強5名子女昨日舉辦追思會，以佛教儀式進行，夫婦遺照下擺放徐少強胞兄及5名子女的心形花圈，靈堂播放徐少強生前的演出片段。徐少強與雪梨一對子女徐偉棟及徐頴堃昨午身穿黑色素服一早到場打點，他們跟傳媒合十稱：「大家有心！」未有受訪。

米雪陪伴雪梨 婉拒受訪

雪梨下午4時30分穿黑色素服獨自到達，匆匆步入靈堂，45分鐘後由胞姊米雪陪同於靈堂外讓傳媒拍照，雪梨神情哀傷不發一言，兩人婉拒受訪，米雪向傳媒致謝稱：「有心！」之後一同返回靈堂，隨後雪梨獨自步出上車離開。5名子女在家奠儀式後向傳媒表示：「相信經過今天的家奠追悼之後，家父徐少強及其妻子孟雨軒在天之靈經已深感安慰。徐府5子女特此再次感謝各界親友及傳媒的關愛。」

靈堂上放滿徐少強圈中好友送來的花圈，包括成龍、呂頌賢與麥景婷、錢嘉樂與湯盈盈、陳國坤與黃伊汶、莫少聰、姚子羚等。不少圈中好友到場悼念，包括曾志偉、吳毅將與唐麗球、關禮傑、林子聰、彭懷安等。

李修賢讚有義氣真大俠

跟徐少強相識53年的李修賢到靈堂悼念好友，受訪時表示未能到內地見好友最後一面感遺憾。他與徐少強1971年在邵氏第一期訓練班認識，1975年一起到印度拍電影《猩猩王》。他大讚徐少強大俠之名得來不易，親眼目睹對方將身上萬多元全贈給受傷武師，他說：「見武師無工開，無論身上有幾多錢都會畀晒佢哋，出去飲酒，一定係佢埋單，但佢只會幫助有需要的人，唔會亂幫人，這個老友係真大俠。」他稱跟徐少強最後一次見面是兩個月前在香港，當時對方精神不錯，但依然性格硬頸，患病時照飲酒，亦未肯聽朋友勸喻留港醫治，「身邊好多朋友都係患食道癌，馮克安與孟海都係咁樣走，所以奉勸大家要病向淺中醫」。

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