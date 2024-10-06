【開箱】《黑白大廚：料理階級大戰》 廚藝爭霸以味取勝

【明報專訊】韓國節目《黑白大廚：料理階級大戰》上月17日在影視串流平台Netflix上架，備受追捧，首4集以380萬觀看次數成為Netflix全球非英語節目收視冠軍；韓國網絡大數據分析機構gooddata公布9月第3周最具話題節目，《黑白大廚》亦稱冠。烹飪比賽絕非新題材，東西方同類型節目多不勝數，《黑白大廚》特別之處在於不計較廚師名氣，也不看菜餚外表，只追求味道，並給予空間讓寂寂無名者擊敗星級名廚，再以有趣、創新的方法比賽及評審。

無名者挑戰

《黑白大廚》參賽者分別是20名被稱「白湯匙」的名廚，以及80名寂寂無名的「黑湯匙」廚師，合共100人競賽，勝者可獲3億韓圜（約180萬港元）獎金。首集先介紹80名「黑湯匙」廚師，看似不知名，其實全來自韓國人氣食店，或任職米芝蓮星級餐廳，有一定實力；「黑湯匙」80人大會刻意只用暱稱，待他們晉級才公開真名。

20名廚則粒粒巨星，包括《打開雪櫃》明星廚師崔賢錫、「國際中餐大師」呂敬來、韓國首名中菜女廚神鄭智善、《我要做廚神》韓國版第2季冠軍崔江祿、連續15年意大利米芝蓮一星廚師法布里（Fabrizio Ferrari）、《韓食大捷2》冠軍李英淑、《鐵人料理》2010年冠軍李愛德華（Edward Lee）等，當中不乏總統御廚、廚藝比賽評審；衆人至少二三十年下廚經驗，卻「屈膝」參賽，可見節目製作殊不簡單，也明白節目何以叫「階級大戰」。

《黑白大廚》不論比賽及評審方式、錄影廠裝置均具特色。首回合「白湯匙」不用作賽，80名「黑湯匙」為了爭奪20個晉級席位，限時100分鐘內做出拿手菜，只憑味道評分。其間「白湯匙」居高臨下看「黑湯匙」下廚，營造出階級效果，順道讓「白湯匙」旁述。由於晉級席位僅20名，「黑湯匙」快速煮完，力保位置才是上策，有廚師便以最常見的家常菜抓住評審口味；也有人從漫畫取得靈感創作料理，趣味十足。

首回合營造的階級效果，令第二回合黑白湯匙對戰更添火藥味。20名白湯匙與20名黑湯匙以一對一方式，分別用相同食材製作菜式，由兩名評審蒙眼試食，以味道分勝負，這環節黑湯匙有機會勝白湯匙，名氣不代表一切。第二回合最大看點是食材古怪，如紫蘇油、鰩魚、老南瓜及韓國三大醬（辣椒醬、大醬及醬油），讓人好奇廚師會做出什麼菜式。

第三回合分組賽，黑湯匙對白湯匙，比賽分兩輪，以肉類及海鮮為題材，評審是100名神秘顧客，故廚師要分工合作，限時內完成100份食物。分組賽最重要是團隊合作精神及組長領導才幹，考驗經營餐廳的能力，其中白湯匙隊全是名廚，各有主見，且不擅長處理大量食材，內訌及吵架成為這回合的看點。

兩評審認真討論

兩名評審是節目另一大看點：名廚白種元是韓國餐飲集團The Born Korea行政總裁，經營超過2300間餐廳，海外也有超過100間，曾主持數十個韓國飲食節目，如《生意天才白社長》、《白老師的背包食堂》等。另一評審是韓國唯一米芝蓮三星餐廳Mosu主廚安成宰，對味道十分執著，如蔬菜的溫度、餐碟上不能有吃不下的擺盤。

起初外界認為白種元口味較大眾化，安成宰因是高級餐廳主廚，難以公平品評。事實上，白種元是精緻餐飲（Fine Dining）常客，安成宰也不可能一日三餐山珍海錯；後者日前亮相白種元的YouTube節目，便炮製大蒜即食麵，網民紛紛有樣學樣。另外，評審只有兩人，經常出現同分，要他們討論並說服對方分出勝負。據報他們試過為一碟菜討論超過40分鐘，足證兩人相當認真。

Netflix近年推出不少逾百人比賽的競技節目，如《體能之巔：百人大挑戰》、《激讚網紅》等，《黑白大廚》也如出一轍，幸憑精細佈局及認真流程，成功吸引觀眾。