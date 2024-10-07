《繁花》膺釜山影展亞洲內容大獎 胡歌林依晨封視帝后 AK奪新星獎

【明報專訊】第29屆釜山國際電影節昨晚舉行亞洲內容及全球串流作品頒獎禮，華語劇成為大贏家，王家衛首次監製兼執導內地劇《繁花》拿下最佳創意大獎，胡歌兼奪最佳男主角；林依晨憑台劇《不夠善良的我們》獲頒視后，此劇兼奪最佳歌曲，女歌手蔡健雅亦到場領獎。最近加盟內地經理人公司而鬧出風波的《有生之年》台星吳慷仁失落視帝，仍出席活動。香港男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）未能贏得最佳男新人，但憑ViuTV劇集《打天下2》捧走年度新星獎，不致空手而回。

亞洲內容及全球串流作品獎自2019年首次舉辦，旨在表揚亞洲地區的影視串流平台作品，今屆請來《非常律師禹英禑》姜其永與少女時代成員Tiffany擔任主持，結果華語劇大豐收；賽前獲得3項提名的《繁花》不負眾望，包辦最佳創意大獎及最佳男主角，成為今屆大贏家。胡歌擊敗韓劇《少年時代》任時完、《殺人者的難堪》崔宇植、《無路可走：輪盤賭》趙震雄、台劇《正港分局》許光漢、《有生之年》吳慷仁及日劇《Vivant》堺雅仁，榮膺視帝的他感謝製作團隊，「祝福大家永遠可以在光影的世界獲得感動和力量，謝謝大家」。

頒獎禮尾聲，胡歌再次上台為《繁花》領取最佳創意大獎，並代表監製兼導演王家衛致謝辭，笑說應該先戴上墨鏡，「感謝每名參與《繁花》創作的同事和我的家人，《繁花》從創作到完成整整十年，希望大家在光影中找到共鳴」。

台劇《不夠善良的我們》奪兩獎

《不夠善良的我們》林依晨獲頒視后，擊敗內地劇《不完美受害人》周迅、韓劇《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《背著善宰跑》金惠允、日劇《Eye Love You》二階堂富美和印尼劇《香煙女孩》Dian Sastrowardoyo等衆多對手。林依晨情緒激動，上台領獎眼泛淚光，並分別以中、英及韓語致辭，「我真心相信一個好劇本，能為觀眾帶來啓發，讓人了解真正重要的是什麼東西，再次感謝大會為我們帶來如此美好的夜晚」。《不夠善良的我們》同時獲頒最佳歌曲獎，女歌手蔡健雅上台致謝時稱：「這是我第一次為戲劇寫歌，獲獎對我意義非凡。」

身為今屆唯一香港代表的AK，雖然未能憑《打天下2》捧走最佳男新人，至少跟韓劇《暴君》趙允秀及日本綜藝節目《走遍全球》三吉彩花，一同分享年度新星獎，總算不枉此行；AK致謝時表示：「入行前曾到韓國當練習生，10年後能夠在釜山領獎，感到格外興奮。」他不忘多謝公司、家人和粉絲的支持。

韓劇《假面女郎》包辦男女配

影視串流平台Netflix亦是今屆大贏家，製作印尼劇《香煙女孩》獲頒最佳導演；韓劇《假面女郎》安宰弘與廉惠蘭包辦最佳男女配角，最佳男新人由《殺人者的難堪》金耀漢與日劇《Eye Love You》韓星蔡鍾協平分；《寄生獸：灰色部隊》則奪得最佳視覺效果。

至於其他得獎名單，韓劇《少年時代》獲頒最佳串流平台節目；《雖然不是英雄》朱和美奪最佳編劇，最佳女新人是日劇《Shut Up》仁村紗和。至於觀眾投票的觀衆票選獎，則由韓劇《背著善宰跑》主角邊佑錫及金惠允大熱勝出，他倆缺席頒獎禮，但預先拍片，多謝粉絲支持。

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