《小丑：雙瘋》美開畫收1.56億遜預期

【明報專訊】改編自DC超級英雄漫畫的《Joker小丑》，由《醉爆伴郎團》托德菲臘斯（Todd Phillips）執導，全球大收逾10億美元之外，又為扮演小丑的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）帶來奧斯卡影帝殊榮；相隔5年，續集《小丑：雙瘋》上周五（4日）在美國開畫，百變天后Lady Gaga加盟演小丑女，又拍成歌舞片一新耳目，但市場調查網站CinemaScore歸納觀眾意見只給予D，成為首部最差成績的漫改電影；《小丑：雙瘋》開畫日進帳2000萬美元（約1.56億港元），登上票房冠軍，成績遠遜預期。據美媒報道，《小丑：雙瘋》成本2億美元，遠比《Joker小丑》6500萬美元為高，原預計前者首周末收5000萬至6500萬美元，隨着口碑欠佳，現下調至5000萬美元以下。

《小丑：雙瘋》故事上半部有關阿瑟與蕾的愛情，下半部則是法庭戲，代表律師計劃以阿瑟患上「精神分裂」為抗辯理由，把一切罪名推諉在他的另一重人格「小丑」身上，阿瑟卻搞亂局，庭上解僱律師，要求自辯，最後改口認罪，蕾與支持者失望下拂袖而去。雖然影評和觀衆的反應不理想，但《教父》導演哥普拉（Francis Ford Coppola）力排衆議，讚導演托德菲臘斯永遠走前一步，超出觀衆預想。哥普拉新片《大都會》（Megalopolis）亦評價兩極，在CinemaScore得分D+，稍優於《小丑：雙瘋》。