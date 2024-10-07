菊梓喬「落閘」避談吳保錡 鄭俊弘喜囝囝病情見起色

鄭俊弘（左圖）透露一家三口將飛往美國參加有關天使綜合症的講座，之後到加拿大探親，跟太太何雁詩（右圖右）已為兒子搭長途機做足準備。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】菊梓喬與鄭俊弘昨日出席仁愛堂籌款活動，呼籲大眾踴躍支持行善。菊梓喬與ERROR成員吳保錡傳緋聞，後者承認二人「了解中」，她則強調與保錡屬朋友關係。菊梓喬被問到跟保錡進展時，「落閘」說不講感情事，稱近日專心作歌，跟保錡少聯絡。鄭俊弘透露患天使綜合症的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）病情有起色，開始識爬和扶着物件站起身，形容是奇蹟，很鼓舞。

記者：林蘊兒

菊梓喬現身活動時面色麻麻，原來乘車途中身體不適險暈低，解釋本身好易暈車浪，剛才坐的車好像海盜船般，所以有點不舒服。她因易暈車浪從不玩機動遊戲，連「咖啡杯」都不敢玩，去主題樂園多數玩夾公仔。

菊自嘲一把年紀無人約

有否男仔約她去樂園？菊梓喬笑言自己已一把年紀，沒有人約，聲稱拍拖經驗少，不知拍拖有什麼活動可做。提議可約人跑步？她贊同跑步有益，但尚未開始，因為跑步要好認真，不是落街跑兩個圈就算，要有原因先去跑。

緋聞男友保錡居於大埔，熱愛跑步，問菊梓喬會否入大埔跑步？居於荃灣的她拒絕：「點解要去咁遠？我家樓下都有勁多男仔除衫跑步，想我點樣呢？我有時揸緊車㗎嘛，咁樣好辛苦㗎！」問到與保錡的進展？菊梓喬先扮傻說：「我嘅病情冇乜進展，因為搵唔到中醫。」之後「落閘」稱不講感情事迴避，又故意扯開話題，說最近想專心創作新歌，減少玩社交平台，跟保錡很少聯絡。

鄭為兒子坐長途機做足準備

鄭俊弘近期積極參與不同慈善工作，透露患天使綜合症的兩歲子Asher，經過每日不同的治療，病情漸見起色，已開始識得爬，又可以扶着物件站起身，對Asher來說是好大進步，形容是奇蹟，很鼓舞，「見兒子有進步，不像初時般絕望，對他有信心，會愈來愈好，現在間中會放手，讓兒子嘗試用自己方法解決問題，佢好叻仔，希望跟社會人士分享，支持其他家庭」。他稍後與太太何雁詩帶Asher飛往美國參加有關天使綜合症的講座，交流一些醫學資訊和移交捐款支票，完成後再飛加拿大探親，此行逗留約個多月。

鄭俊弘已為Asher乘長途飛機做好準備，包括帶大量玩具，下載兒子喜歡的音樂和影片，會與太太輪流照顧，希望他能安心睡覺，並同乘客解釋兒子情况。