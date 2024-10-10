唱到100歲 挑戰胡楓紅館騷紀錄 汪明荃預羅家英上台亂噏

【明報專訊】汪明荃（阿姐）相隔7年舉行兩場《阿姐．汪明荃演唱會2024》，約定歌迷11月23、24日聚首紅館。她預告除獻唱經典金曲，還會演繹由林家謙作曲、黃偉文填詞的演唱會主題曲《Make My Day》，希望能像歌詞所講「唱到100歲」，博得觀眾掌聲。阿姐透露老公羅家英任嘉賓，對方會上台分享夫妻相處之道，無懼老公亂噏爆秘密，最緊要𧨾得大家開心。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

阿姐非常期待在紅館開騷，首度以三面台表演，解釋若申請四面台設計，場地機關和裝置有很多限制，審查亦特別嚴謹。她難忘當年紅館騷，嘉賓林子祥不小心跌落台受輕傷，至今歷歷在目，因此認為安全第一最重要。

自爆有肚腩 靠服裝遮掩

演唱會由趙增熹任音樂總監，Sunny Wong（黃國榮）當舞蹈總監，77歲阿姐預告舞蹈有些高難度動作，無懼挑戰盡力而為，「我驚跳到好攰搞到腰骨痛，已要求不可能穿5吋高跟鞋。服裝預計最少換5至6套，最緊要靚。除必定穿粉紅色外，唱《熱咖啡》的黑絲襪騷腿造型就不必了，當年30幾歲身形好弗，現在肥了又有肚腩，想減都未必減得切，大家要多多包容，唯有靠服裝遮遮掩掩」。

不會再被老公激親

至於演唱會嘉賓名單，阿姐形容最方便當然是找丈夫羅家英（家英哥）幫手，認識多年的老拍檔鄭少秋、劉松仁和謝賢則不打算驚動他們，反而希望與新一代歌手交流，考慮邀請林家謙。阿姐表示未有安排跟家英哥合唱，對方會在台上分享夫妻相處之道。

問到怕不怕家英哥亂爆夫妻私隱秘密，阿姐表示不太擔心，「好難控制佢把口，愈限制佢就愈要講，最緊要達到大家開心的目的」。會否覺得家英哥激你少一些就好？阿姐說：「已經不會被激親，因為知道會傷身，要自己惜自己。我覺得現在多了忍耐力，幽默感就不算太多，因為我份人比較遲鈍。」阿姐稱家英哥有提醒她要多休息，別太過操勞，現在每天適量運動鍛煉體力，聘聲樂老師助開聲練氣，又服中藥調理身體以保持狀態。

預告拍無綫新劇

阿姐預計11月超級忙碌，先為無綫台慶擔任司儀，之後演出兩場紅館騷，完成後隨即為無綫新時裝劇開工，沒有計劃休息，「好耐冇拍劇，預計25集，大約拍3個月，劇中與姜大衛演夫妻」。阿姐透露演唱會有機會巡迴到上海、北京或大灣區，笑稱不介意繼續唱，唱到100歲，挑戰胡楓紅館開騷的紀錄。

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