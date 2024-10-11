梅艷芳61歲冥壽 梅啟明宣布再婚

【明報專訊】昨日是梅艷芳（梅姐）61歲冥壽，好友袁詠儀、蔡一傑等在網上撰文悼念，粉絲帶備食物及花牌分別到大嶼山海薈塔及九龍塘省善真堂拜祭偶像。梅姐胞兄梅啟明之前稱將與泰籍女友查頌美（May May）結婚，並指跟母親（梅媽覃美金）失聯，望尋找母親主持婚禮。梅媽透過友人稱不想見他，並不滿他在梅姐冥壽搞事。

即場致電第二任妻子 無人接聽

梅啟明昨日在中環大會堂門外舉行記者會，稱準備與May May註冊結婚及大排筵席，希望梅媽出席婚宴。他斥侄仔收埋梅媽，早前曾報案，但證據不足不獲理會。對於第二任馬來西亞籍妻子Joey稱，跟他未辦妥離婚手續，若結婚即是重婚。他迴避問題，說與Joey多年沒聯絡，對方地址更改了，但稱沒有封鎖對方電話號碼，還即場致電給Joey，但未有人接聽。梅啟明否認貪錢，稱辦婚禮不打算花母親一分一毫。他亦表示沒犯重婚，但未能展示任何法律文件。

發誓「無嘢對阿梅同阿媽唔住」

梅啟明解釋在阿梅冥壽見記者，因想妹妹知他再結婚。問會否向天發誓沒對不起母親或妹妹，他立即說可以，但做錯OK手勢。他說做廚房多年，手指屈曲不能伸直，「我對住太陽發誓，在咁多傳媒面前，我無嘢對阿梅同阿媽唔住，一路以來我都係孝順阿媽！」他指若有半句大話便「天收」。May May稱開餐廳，跟梅啟明一起5年，又展示數年前與梅媽跳舞的片段，稱去年往醫院探梅媽，梅媽吩咐她照顧梅啟明，「我不是小三，好同情梅啟明破產，金錢上有援助他」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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