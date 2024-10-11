【娛樂場】《畢得鳥劇場》 胡諾言陳琪首度夫妻檔聲演廣播劇

【明報專訊】香港電台廣播劇《畢得鳥劇場》第五度登場，新一季周日（13日）笑聲回歸。每季都有新成員加盟，去年一家之主畢世森與太太計素晶由周吉佩與麥雅緻配音。新一季共20集，畢氏夫婦換上胡諾言和太太陳琪，還有曾比特演新角色Woody，他是姑姐畢潔芬的未婚夫。雲浩影於上季聲演姑姐，今次換上「溜冰女神」馬曉晴。至於畢家爺爺嫲嫲繼續由丁家湘與李麗蕊配音，還有一班小演員參與，藉「讀心神鳥」在畢家引發的各種家庭趣事，帶出家庭成員的相處之道和應該保持的傳統美德，引發聽眾共鳴與反思。

《畢得鳥劇場》每個單元環繞畢氏一家的生活日常，小兄妹的學校軼事、雙職媽媽的壓力、跨代溝通，以及對傳統節慶的尊重等。在「畢得鳥」的幫助下，家人坦誠相對，愛與諒解令家庭關係昇華，帶出家人之間的互愛與責任是建立和諧家庭的基石。故事取材自真實生活的平常事，幽默又溫馨。

夫妻性格不同 育兒互補不足

胡諾言與陳琪是圈中模範夫妻，兩人首次夫妻檔演出廣播劇，前者表示十分享受錄音過程，看到小演員的童真言行，讓他回想起童年的快樂時光。陳琪亦大讚小演員的表現，「錄音後，也希望自己的孩子有機會參演廣播劇，於是回家問他們有否興趣客串小角色，但他們不敢嘗試，可見這群小演員真的很勇敢和專業」。

胡諾言劇中飾演的爸爸畢世森雖然家庭至上，但「不細心」的性格常鬧出笑話，一家上下不時為他補救失誤。現實中，胡諾言是緊張大師，着緊子女學業之餘，還常嘮叨他們要培養自理能力。相反陳琪飾演的雙職媽媽計素晶，承受工作和家庭的雙重壓力，不敢向家人吐露心聲。戲外的陳琪則與丈夫互補，「我不太喜歡照顧別人，所以嚴格家長的角色就交給爸爸，我多與子女溝通，做他們的傾吐對象」。

馬曉晴和曾比特首次合作錄廣播劇便「談婚論嫁」，分別飾演姑姐畢潔芬與未婚夫Woody，在籌備婚禮和家務問題上甜蜜鬥法，引人發笑。馬曉晴笑言自己從溜冰教練變成小演員的同事，受到他們的照顧，一班小朋友主動幫忙對稿，感覺驚喜又窩心。

曾比特稱聲演難過唱歌拍戲

曾比特為揣摩角色下了一番苦功，「平時唱歌、拍戲都有表情動作輔助，今次完全只用聲音去表演，既要傳遞情緒、語氣，也要留意咬字和抑揚頓挫，對我來說很大挑戰」。劇中的爺爺嫲嫲是廣播界前輩丁家湘和李麗蕊，二人戲內戲外盡顯長輩風範，悉心指導小演員咬字、發音與情感表達技巧，身兼工作坊導師的李麗蕊，對小演員的表現讚不絕口。

《畢得鳥劇場》

10月13日起逢周日早8時至10時

香港電台第二台《玩玩星期天》內播出