陳樂榣3個夠數 決定產後封肚 可嵐計劃兩年後再做媽咪

【明報專訊】可嵐昨日帶同3名子女出席在維園舉行的美食節活動，同場還有陳樂榣與丈夫葉泓聲一家，兩個家庭交流湊仔經，非常熱鬧。可嵐跟前夫所生的長子目前讀中二，開始旋風式長高，現已高過媽咪；雖然跟同母異父弟妹年紀相差近12年，但他非常疼惜弟妹，是好哥哥。可嵐大讚長子有主見，「細仔剛出世時，大仔很想幫手抱BB，我不允許即被他投訴。又曾問大仔會否擔心弟妹出世後被忽略，他反而嫌我對他的時間太多，所以不介意。大仔現步入青春期，偶然會駁嘴，有自己想法又喜歡跟朋友打機，我都要學習如何跟兒子好好溝通」。

可嵐表示照顧3子女尚算輕鬆，只是變了全職司機，需不停駕車輪流接載子女返學及放學，以及參加課外活動，又忙於替子女物色學校。她笑稱未打算封肚，計劃兩年後再做媽咪。她又開心宣布投資6位數字，在元朗某私人屋苑的會所開設餐廳，是她開設的第3間食肆，故最近特別忙碌。

葉泓聲內地拍外景即日來回

懷孕6個多月的陳樂榣透露兒子的預產期在明年1月，應該趕及龍年出世。葉泓聲表示跟太太急於兩年抱兩，是因為怕將來跟孩子有代溝，「爸爸與家姐相差20歲，所以他們感情好好，我有幻想將來可以跟兒子一齊踢波，以及帶女兒夜蒲」。陳樂榣慶幸今胎是仔，3個夠晒數，決定產後封肚。葉泓聲預告11月會參與無綫新劇，即使要返內地拍外景，會盡量即日來回，免太太掛心，希望明年1月前完成手頭上工作，可以專心陪太太待產，預告會入產房親手為兒子剪臍帶。

記者：林蘊兒