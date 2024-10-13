【娛樂場】per se新歌《記憶之流》 籲歌迷活在當下

【明報專訊】情侶檔Stephen與Sandy組成的二人組合per se，今年推出歌曲《也許沒有未來神》、《主題歌》後，第3首新歌《記憶之流》趕在11月音樂會前推出。《記憶之流》延續per se這兩年來有關「回憶」與「校園」系列，由per se作曲、編曲、監製，Sandy填詞 。

《記憶之流》跟前作《主題歌》的熱血不同，用上較慢、抒情曲風引領樂迷走進思考空間中。per se表示今次《記憶之流》作為企劃的最終章，在經歷「糊塗神」直面遺憾，遇上「未來神」學會面對未來的恐懼後，今次則以「現在」為中心連結過去與未來，per se說：「呢首歌係想教大家活在當下，即使未來改變唔到，未來唔知都好，呢一刻都有能力去為未來改好，唔會留下遺憾。」

Sandy以親身經歷填詞

今次的企劃Sandy第三度為歌曲填詞，歌詞中寫上令人共鳴及學生時期的青葱回憶，原來歌詞中提到有關隨成長與朋友疏遠的事，更是Sandy的親身經歷，她分享道：「我中學時已經拍拖，有個好friend嘅朋友話『到時結婚要請我！』但𠵱家已經無再聯絡。」在旁的Stephen知道Sandy中學便拍拖時，爆出一句「好曳」，不禁令人竊笑。

《記憶之流》在演繹方面，跟他們過往的作品有分別，並非以兩人合唱方式，而是Stephen做主音、Sandy和音，藉此製造出一種不被理解的孤單感。最後二人合唱，是配合歌詞能引發共鳴的部分，營造出找到陪伴、同行者的效果。編曲方面也更細緻，曲中很多key的轉換，降key代表過去，升key代表邁向未來。

為了讓per se這個企劃畫上完美句號，《記憶之流》MV由麥曦茵擔任導演，她特意邀請由《最後一個糊塗神》起參與拍攝每首歌曲MV的演員，再參演是次MV。麥曦茵笑稱：「因為我想講有關轉生嘅概念及可能。」她解釋過去5個MV中的角色來到今次MV，彷彿就似轉生到一個未知的時空中，但並無放棄上世追求、對生命仍然存有希望，「喺過去5個MV，我哋都寫咗好多青春傷痛、遺憾……今次喺最終章，我希望可以傳遞到一個喺錯失、創傷裏面搵到希望嘅一個『念』」。

兩場音樂會兩個主題

2022年，per se在九展舉行《the deca dance》音樂會，睽違兩年，今年11月9日及10日，他們於西沙安盛創夢館（AXA Dreamland）舉行兩場音樂會《I was yesterday per se live 2024》，以「回憶學院」為主題，跟他們過去兩年作品的主題連結，是「糊塗神」與「未來神」碰面後的最後章節，首場主題是「future memories」，跟大家探討未來會創造的回憶，尾場是「the past papers」，是跟大家尋找過去的回憶，由per se帶領大家再次入學，重新探索自己的過去與未來，觀眾就似學生般，在兩晚的音樂會上不同的課堂。