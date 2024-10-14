酒店房間臨時被取消 森美偕妻遊日險瞓街

森美（上圖右）與太太二人世界到日本旅行，未想到在大阪的訂房被臨時取消，夫妻拖住行李四圍搵酒店（下圖）。

【明報專訊】森美近日跟太太陳雅嫻二人世界去日本旅行，前日由京都到大阪，下午5時被通知一周前已付款訂好的酒店不能提供房間入住。他跟老婆每人拖住大行李篋在大阪展開搵酒店之旅，至晚上10時仍未找到落腳地，太太氣得不理睬他。

森美拍下搵酒店過程，透露撞正日本三連假，好多酒店爆滿，就連時鐘酒店和網吧都無位，幸有朋友上網幫他訂到酒店才免瞓街。森美的經歷引來圈中好友與網民關心，區永權留言：「報《東張》（《東張西望》）……唔知有冇用？」吳彥祖提議：「Love hotel bro！」森美回應：「also full.」蕭唯展與林奕匡有共鳴，分別留言稱曾有類似經歷。

森美前晚10時許在社交網上載短片，見他邊拖行李邊自拍，苦笑說︰「𠵱家夜晚10點幾，我喺條街度推住個篋行緊，原因係我訂咗酒店由京都返嚟大阪，搭緊火車嘅時間，下晝5點收到一個電郵，訂酒店嘅網站話畀我知我間房冇咗啦，但係我一個禮拜前已經confirm咗，冇得退款，confirm咗booking，已經畀咗錢㗎啦，但係𠵱家嚟到就冇啦……我搵勻成個大阪都冇酒店，𠵱家喺街度挑戰人生……重點係，我老婆都開始唔睬我啦，希望今（前）日搵到地方瞓啦！」

感激朋友拔刀相助搵酒店

森美除不停上網搵並在街上找酒店碰機會，想去網吧過夜亦爆滿，最壞打算要瞓街。一小時後，森美在社交網報喜，表示在朋友幫忙下找到酒店房，「感謝各方好友，個個都搵朋友又或者自己找上門幫手，結果真係有一個朋友雖然好耐冇見，但係就憑今次經歷，幫我喺網上面搵到一間不遠嘅酒店！最後一間房﹗下次book咗房真係要再自己send email去酒店confirm先至好出發，網上網站，中介人信唔過。我知你哋好想知係邊間……詳情留番節目講畀大家聽」。

森美感慨說：「去到最後都係要靠朋友，多謝各位朋友……好多人平時冇見冇傾，但係都拔刀相助，世界有愛，感恩你們每一個人都很有愛！」森美頻撲了一晚，昨日傍晚在社交網貼相，影了一杯栗子甜品，留言：「行到腳軟，休息下先。」

娛樂組

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