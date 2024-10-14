【娛樂場】《刺猬》 「精神病人」遇「口吃少年」成忘年之交

葛優（左）飾演「精神病人」和演「口吃」的王俊凱（右）同被看成「異類」，因此結為忘年知己。

【明報專訊】內地電影《刺猬》改篇作者鄭執小說《仙症》，由顧長衛執導，康城影帝葛優、男團TFBOYS成員王俊凱主演，金像影后劉雅瑟特別演出，近日在港上映。《刺猬》8月在內地上映，在豆瓣網評分7.4，有口碑，早前奪第26屆上海國際電影節「金爵獎最佳編劇獎」，不過票房成績一般，現仍上映，票房逾1.4億人民幣（約1.5億港元）。

《刺猬》講述一個「精神病人」如何在正常人的世界中生活，王戰團（葛優飾）偶爾瘋癲，行為古怪；沉默的周正（王俊凱飾）因口吃自卑，求學時期留級兩年。「精神病人」老頑童遇上「口吃少年」，雙雙成為世俗中的「異類」，不被理解又被社會邊緣化，大眾口中的「病人」，不合群的人讓大家頭痛不已，鬧劇不斷。二人看似格格不入，但在彼此的生活中找到共鳴，因為懂得彼此的內心世界，成為忘年知己，靈魂「病友」一起「發瘋」，透過一老一嫰的遭遇，探討人性中的善惡、孤獨與陪伴等議題，讓觀眾重新審視「正常」與「非正常」慨念。

葛優和王俊凱跨世代合作，惺惺相惜，葛優不忘讚偶像團體出身的王俊凱，「他總能想出一些意料之外的表演細節與創意」。王俊凱今次的演出大獲好評，他被葛優帶動進步不少，演活戲中角色，兩人的對手戲亦相當動人。

王俊凱半裸演出 葛優飾精神病人

王俊凱表示劇組特別開了一個「公共房間」，他就算沒戲也會時常到那裏找葛優討論人物故事。王俊凱為新片突破了演藝生涯的最大尺度，戲中有半裸上身鏡頭，其中一場戲，導演要王俊凱演不會游泳的樣子，他笑說：「要演不會游，比會游泳還累。」

葛優在《刺猬》首挑戰演精神病人角色，展現獨特魅力，被讚是近10年最佳演出。他繼《霸王別姬》，相隔近30年再與導演顧長衛合作。

葛優讚導演給演員足夠空間

談及兩次合作的不同之處，葛優笑言：「當時他是攝影師，這次是導演，演戲的事不用和攝影師說，但要和導演說，這就是不同。」葛優稱與顧長衛合作非常舒服，「拍戲過程中不着急、不慌忙，給演員留下足夠的空間」。

顧長衛作品貼地，體現人文關懷，關注社會底層，首部執導電影《孔雀》，獲第55屆柏林影展評審團大獎銀熊獎、第六屆華語電影傳媒大獎最佳導演。