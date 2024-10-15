莎瑪希恩邀合照遭推開 妮歌潔曼怒斥：不要碰我

【明報專訊】巴黎時裝周雖已曲終人散，上月30日出席時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）花生騷的開雲集團老闆娘兼《永恆族》女星莎瑪希恩（Salma Hayek），跟品牌大使兼金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）交惡的片段，延至昨日才在網上瘋傳。

從網民上載到TikTok的短片可見，現場有記者邀請莎瑪、妮歌及女歌手Katy Perry合照，身為品牌老闆娘的莎瑪當然無任歡迎，由於妮歌背向鏡頭，莎瑪嘗試伸手提示對方轉身，估不到妮歌表現激動，用力撥開莎瑪右手並說「不要碰我」，然後輕吻Katy說再見，拂袖離場之前，再向莎瑪「手指指」似是訓斥對方。莎瑪無辜捱罵，忍不住反問妮歌：「請給我一些建議。」後者回答：「你不需要。」莎瑪堅持：「我要。」目睹整個過程的Katy只好尷尬陪笑。

事後有網民質疑妮歌為何表現如此魯莽？擔心她的品牌大使地位不保；亦有人嘗試為妮歌解釋：「有些人就是不喜歡身體被無故觸碰，莎瑪只是剛巧誤中妮歌死穴而已。」事實上，妮歌的84歲母親Janelle Ann Kidman上月逝世，她寧可缺席威尼斯影展的頒獎禮，趕回老家辦理喪事，巴黎時裝周是她停工後首次公開露面，情緒波動自是不難理解。