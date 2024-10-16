「鏡粉」投訴MIRROR見面會難買飛 邱士縉感無奈會向公司反映

【明報專訊】MIRROR成員邱士縉（Stanley）昨日出席食店活動，透露早前為演唱會減至69公斤，覺得太瘦，完騷後大吃大喝，希望增肥少少，拍賀歲片及劇集《IT狗》續集時，穿衣可更好看。他會與女友李炘頤拍拖品嘗美食，不過對方為纖體戒口，會陪同多吃蔬菜，自爆很注重拍拖細節，常對女友講肉麻情話，甜蜜到對方反白眼，又要求女友晚上11時後放下手機，一起傾心事和看電視，「我們拍拖儀式感很重，過完聖誕節，女友2月生日近情人節，送禮物、送驚喜很頭痛，沒花心思女友會有怨言，有怨言等如愛我，大家工作忙未必常見面，需要平衡生活」。

預告偕姜濤玩競技

提到MIRROR慶祝成軍6年，11月於亞博舉行兩場粉絲見面會，Stanley稱會與姜濤一組玩競技，內心好騰雞，因不知要做什麼，又驚姜濤面對很多人沒安全感，會黐住及攬實他，又不知有什麼體能挑戰，希望不會太虛耗體力。

有「鏡粉」（粉絲暱稱）投訴難買票，又有炒飛，Stanley無奈稱這些老問題，會向公司反映及尋求解決辦法，他身為表演者集中做好每次表演，安撫粉絲說：「MIRO歌迷會保持每月一次免費視像互動，跟大家聊天，是我們的宗旨，滿足大家愛好。MIRROR都會有很多其他收費活動，會比較大規模。」他與隊友呂爵安（Edan）在社交平台互貼睡覺「黑圖」，Stanley笑稱與Edan一起坐車工作，互相捕捉有趣畫面。Edan公開追求林明禎，有否向他請教追女招數？Stanley說沒有，大家多傾演技，沒有提私事，覺得應該給予空間，想講自然會講，他想保持有型，不會八卦。

記者：鍾一虹