《小丑：雙瘋》恐蝕15.6億 內地今開畫救亡

【明報專訊】金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga合演《小丑：雙瘋》，本月4日美國開畫至今，票房收5155萬美元（約4億港元），全球累計1.64億美元（約12.8億港元）。據美媒Variety報道《小丑：雙瘋》製作費達2億美元（約15.6億港元），加上宣傳及發行費用約1億美元（約7.8億港元），估計票房收入4.5億美元（約35.1億港元）才可達至收支平衡。受到影評拖累，恐怕難以達標，最終或令電影公司虧本1.5億至2億美元（約11.7億至15.6億港元）。

負責發行《小丑：雙瘋》的華納隨即否認，批評美媒「引述匿名業界或者競爭對手的錯誤消息」，強調此片仍在戲院放映，加上內地將於今天（16日）開畫，都能帶動票房收益，會否虧本言之尚早。

提起內地票房，同樣改編自超級英雄漫畫的《毒魔：終極一舞》（Venom: The Last Dance），以及「黑亞當」狄維莊遜（Dwayne Johnson）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）合演科幻喜劇《Red One拯救隊》，亦將進軍內地市場，《毒》片將於本月23日與香港同步開畫，《Red One》更比美國提前一星期、搶先在11月8日上映，宣傳海報亦已曝光。