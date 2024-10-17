【娛樂場】《把幸福拉近一點》 「按摩師」林明禎燃點「罕見病患」凌文龍

林明禎（左）和凌文龍（右）在新片有突破演出。

【明報專訊】凌志民執導及編劇，凌文龍、林明禎和林芊妤主演電影《把幸福拉近一點》改編真人真事，講述一名甘迺迪氏症患者張子威（凌文龍飾）與馬來西亞女孩梁小菲（林明禎飾）從陌生到互相扶持，充滿笑淚。

凌坐輪椅做戲考演技

張子威曾是前途光明的金融才俊，與女友李羨文（林芊妤飾）本過着幸福穩定的生活，隨着他發現自己患上甘迺迪氏症，決定不拖累對方，無奈分手。5年後，梁小菲擔任張子威的按摩師，意外為對方生命帶來了一絲光亮，勇敢面對病魔。

林明禎戲中以馬來西亞移民的身分，帶着異國的溫情和堅韌感染張子威，今次角色比她過往演的更加多面，既有搞笑，亦展現善良柔情的內心。憑《黃金花》飾演智障青年一角，獲金像獎最佳新演員的凌文龍，今次再挑戰高難度角色，飾演罹患甘迺迪氏症患者，片中大部分時間坐在輪椅上演戲，透過演繹展現角色張子威面對世事無常的強大生命力。

電影入選多個國際影展

除凌文龍和林明禎外，其他演員包括金像獎最佳女配角梁雍婷，久未在幕前演出的49歲韓君婷，以及余安安友情客串。《把幸福拉近一點》入選多個國際影展，包括亞洲躍動電影節、第10屆絲綢之路國際電影節，以及亞洲電影大獎學院「香港電影巡禮2023」馬來西亞站。

《把幸福拉近一點》導演及編劇凌志民1996年加入邵氏兄弟電影公司，1999年轉職電影前線製作，之後數年參與多部香港電影製片及副導演工作，包括劉偉強《烈火戰車之極速傳說》、唐季禮《神話》及陳木勝《新警察故事》。2004年為陳木勝《寶貝計劃》編劇後，轉型全職編劇，參與多部陳木勝執導演電影的編劇工作，為劇組御用班底，作品包括《全城戒備》、《男兒本色》和《掃毒》等。

從影逾20年間，凌志民曾與多名國際知名導演合作，包括袁和平《蘇乞兒》、潘耀明《非凡任務》和麥兆輝《廉政風雲》等任編劇。他亦自編自導多個MV，有Soler《風的終點》和小肥、小霖《Lonely Christmas》。

《把幸福拉近一點》 10月24日香港上映