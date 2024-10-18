與1D隊友月初破冰 舊愛兩日前入稟控滋擾 31歲Liam Payne阿根廷墮樓亡

【明報專訊】前英國男團One Direction（1D）成員Liam Payne前日下午在阿根廷酒店3樓露台墮下身亡，終年31歲。事發前警方收到酒店經理報案，指有人懷疑受到酒精或藥物影響，作出滋擾行為，於是派員到場調查，發現Liam已倒臥1樓平台，救護員搶救無效，初步判定死於顱底骨折，真正死因仍需待法醫解剖驗屍。Liam死訊曝光後，數以百計歌迷湧到酒店門外悼念，有人點起蠟燭，亦有人相擁痛哭，現場一片愁雲慘霧。

美媒TMZ引述知情人士透露，Liam與25歲網紅女友Kate Cassidy上月30日抵達阿根廷，本月2日欣賞前1D隊友Niall Horan在當地舉行演唱會，事前他曾表示：「我倆已有一段時間沒有對話，是時候解開心結，跟他說一句『你好嗎』了。」個唱結束後，Liam公開與Niall合照並留言「團聚」，力證二人冰釋前嫌。Kate因事提前於14日返回美國，Liam繼續留在布宜諾斯艾利斯，並搬往肇事酒店CasaSur Palermo居住。

網站公開遺照捱轟

前日下午5時左右，Liam在酒店大堂大吵大鬧，甚至把個人手提電腦摔爛，其後由工作人員陪同返回房間，經理隨即報警，「有酒店住客受酒精或藥物影響下行為失控，破壞房間設施，請派人到場協助」。當警員抵達現場時，Liam已經倒臥1樓平台的泳池旁邊，救護員到場搶救，證實他已無生命迹象。

TMZ報道Liam死訊時，同時公開他的遺體照片，身上紋身圖案清晰可見，Liam好友及粉絲留言炮轟網站此舉對死者不敬，其後網站「跪低」抽起遺照，但警方以帳篷遮蔽遺體的照片則繼續保留。數以百計歌迷驚聞死訊，紛紛趕赴酒店門外悼念，警方派出大量人手到場維持秩序。

Liam死於自殺抑或失足墮樓？警方暫時仍在調查，令人好奇的是他在離世前仍透過社交媒體Snapchat上載多張相片及短片，包括去年跟女友Kate穿著泳裝對鏡自拍的舊合照，以及最近在酒店房內自言自語的片段，並打上「在阿根廷的快樂日子」、「為我擁有私人時間而高興」等字句，情緒相當平靜，似沒尋死意圖。

截稿前1D成員Harry Styles、Zayn Malik、Louis Tomlinson及Niall Horan均未發表悼文，反而Harry母親Anne Twist透過社交媒體留言「他只是個孩子……」加上一個心碎的表情符號悼念Liam。圈中人包括搖滾樂隊滾石成員Ronnie Wood表示「震驚與難過」，X Factor製作團隊、男團Backstreet Boys、歌手Shawn Mendes、Charlie Puth、社交名媛Paris Hilton等都有撰文表示不捨。

自認曾經酗酒吸毒

Liam與4名隊友參加英國才藝節目X Factor後，獲評判兼唱片監製Simon Cowell賞識，2010年簽約組成男團One Direction迅速爆紅，全球唱片銷量超過7000萬張，2015年舉行On the Road Again世界巡迴演唱會期間，Zayn因「偷食」傳聞承受巨大壓力下決定退團，3月18日香港站演出成為五人「絕唱」。同年1D宣布拆伙，Liam改以個人歌手身分出道，今年3月剛發行新歌《Teardrops》，如今變成遺作。

Liam在2021年接受外媒訪問時承認，1D舉行巡唱期間，他受到吸毒和酗酒問題困擾；去年在另一訪問透露，他已接受治療並戒除酒癮。私生活方面，他曾跟X Factor評判兼女團Girls Aloud成員Cheryl Cole拍拖，後者於2017年為他誕下兒子Bear，翌年宣布分手。Liam逝世前兩日，舊愛Maya Henry入稟控告他滋擾，據報二人分開兩年，男方仍不斷聯絡她，經常以自殺作為威脅手段，當她拒絕回覆，對方改為致電Maya母親，令她及家人不勝其擾。據英國《每日郵報》引述Maya身邊人稱，當她收到Liam死訊後「感到非常震驚」。