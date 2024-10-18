《女醫神》76歲西田敏行離世 米倉涼子最後合照悼念

【明報專訊】曾在高收視日劇《女醫神Doctor X》系列飾演院長的「綠葉王」西田敏行，昨日中午被發現在東京世田谷區寓所逝世，享年76歲。日本傳媒報道，事務所職員登門接送西田，發現他躺在牀上，身體冰冷，已沒生命迹象，警方初步估計是因病離世。事實上，西田晚年健康情况轉差，他曾罹患急性心肌梗塞及膽囊炎，2016年又從牀上摔下導致頸部受傷，需接受腰椎至頸椎手術。近年行動不便，須以輪椅代步，但就算只能坐着演出，他仍堅持開工，盡顯專業精神。

西田敏行死訊曝光後，不少圈中人發文悼念，包括曾跟他合作《全員惡人》的導演北野武、《太陽再次升起》渡邊謙、《摘彩虹的人》倍賞千惠子、《八重之櫻》綾瀨遙、《生命的停車場》松坂桃李及《女醫神Doctor X》米倉涼子等。北野武表示一直擔心西田病况，渡邊謙稱讚西田充滿力量又細膩的演技，打動了他的心，綾瀨遙表現不捨，希望一直跟他合作。曾與西田合演7季日劇《女醫神Doctor X》的米倉涼子，昨日兩度透過社交媒體發文，首先公開二人一起用膳的合照，再撰文稱事發前一天剛與西田聯絡，「如今悲傷到不知道該說什麼」。

西田敏行入行60多年，演出無數戲劇及舞台劇，包括多次主演NHK大河日劇，代表作包括《白色巨塔》、《華麗一族》及《搵鬼打官司》等。他先後憑《敦煌》及《學校》拿下日本奧斯卡影帝，2008年獲日本政府頒發「紫綬褒章」。西田最後一次公開露面是本月8日與米倉涼子、內田有紀等出席《女醫神Doctor X》電影記者會，當時西田坐在椅上，精神尚算不錯。該片將於12月6日上映，成為西田敏行遺作之一。

文：蘇珮欣