王晶葉念琛執導《麻雀女王追男仔》賀歲 馬國明擔正無壓力 高海寧性感「讓位」

【明報專訊】香港電影市道低迷，港片的產量大減，早前有憂慮明年蛇年賀歲片數量不多，不過近期傳出有多部賀歲片正趕拍中，變得熱鬧。最新一部由王晶與葉念琛聯合監製兼執導的《麻雀女王追男仔》，由馬國明與高海寧擔正男女主角，聯同陳家樂、陳靜（Dada）、郭珮文等演出，昨日舉行開鏡儀式。王晶有感香港電影缺少歡樂，並希望向麻將片、追男仔及追女仔片種致敬。馬國明與高海寧對於票房沒有壓力，後者稱將性感重任交給郭珮文。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

王晶與葉念琛聯合監製兼執導賀歲片《麻雀女王追男仔》昨日開鏡，出席演員有高海寧、馬國明、陳家樂、Dada、郭珮文、林盛斌、許紹雄、麥玲玲及文佐匡等。執導第6部賀歲片的王晶表示，因覺得目前香港電影缺少歡樂，亦想借這部電影向麻將片、追男仔及追女仔片種致敬，更透露會有一名「神秘女神」參演，該女神的個人社交平台有超過150萬粉絲。

王晶：有神秘女神參演

高海寧穿露背晚裝亮相，表示首次擔正電影女主角感到開心，更學識很多打麻將技巧，已變成高手。問可有性感演出？她說：「片中美女如雲，性感擔當交由郭珮文。我飾演保險女王，主要是打麻將，因鍾意馬國明，向對方展開追求。」她笑稱現實中好被動，通常等人追，從未試過主動追男仔。是否想成為「晶女郎」？她說：「你又知我唔係？之前都有參與晶哥的電影。」

馬國明首次正式參演電影並擔任男主角，對票房不感壓力，他說：「我只是電影圈的新人，好多演員都拍過好多戲，所以都是跟大家學嘢。」他笑言飾演倒霉的科學家，角色很容易拿揑，因現實中都好霉，反而好驚演有錢人，因為捉摸不到這個世界。

陳家樂狂接工作搵奶粉錢

Dada與陳家樂首次合作獲安排演一對，因不太熟絡感到有少少尷尬。Dada飾演親密指導員，工作於片場幫助男女主角拍親密戲技巧，她說：「現在這個造型已是最性感，角色很樸素不用化妝，不會覺得浪費好身材，反而想試多些不同角色。」陳家樂透露「神秘女神」來自海外，劇情講述他與對方拍親密鏡頭需要Dada指導。可有跟太太連詩雅備案？他說：「我有跟太太講大概劇情，但尺度未講，她沒有過問，可能估計有少少親熱，她絕對明白的，因為要搵奶粉錢。」問到是否已落實跟岑麗香合作拍HOY TV新劇？陳家樂說：「一切仍在洽談中，相信遲些落實就會公布。」

郭珮文大騷身材曬性感

郭珮文片中大騷身材，她說：「沒想過入行短短一年已可以拍劇又拍電影，感到十分開心，相信找我演出不是因為演技。」她預告有不同造型，但未知會否特別性感，「應該不會有泳裝，相信亦無人想睇，因為最近肥了，有個肚腩仔，著泳衣唔靚，接到這角色比較突然，未有時間準備」。

蛇年賀歲片變熱鬧

目前籌備及已開拍的蛇年賀歲片除《麻雀女王追男仔》外，還有伍健雄監製、羅耀輝執導、蔡卓妍（阿Sa）與張繼聰合演的《賭鑊金》（暫名）；另一部賀歲片由《臨時劫案》導演麥啟光執導，《九龍城寨之圍城》班底古天樂、林峯、胡子彤、張文傑、伍允龍聯同梁詠琪、周秀娜合演，以中女打拳為題材。

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