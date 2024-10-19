趙學而12月麥花臣開騷 以歌會友不跳舞

【明報專訊】53歲趙學而一向認為年齡只是數字，最重要是心態，仍存在好奇和喜歡玩樂的心。她覺得50歲前後最大分別是體力，人類始終敵不過天意，也敵不過時間的流逝。她自問比較虛弱，要努力多做運動，去年舉辦與管弦樂團合作的音樂會後，今年12月7日在麥花臣場館舉行《趙學而50 Plus演唱會》以歌會友，她透露：「基本上每次演唱會，在編排上我都會參與很多，會唱大家喜歡的歌，也可能會唱別人的歌。」

演唱會由鄧建明（Joey Tang）擔任音樂總監，趙學而說：「我在電視音樂節目和Joey Tang合作了3季，他很熟悉我的音樂風格。他是夾band出身，這次演唱會會帶一點band sound元素。我不是很多機會接觸band sound，是一個初嘗試，自己的歌會有一點改編，希望帶給大家新鮮感。疫情後，大家整體氣氛都高興，希望這次能帶給大家開心感覺。」不過她決定不會再跳舞，如果觀眾想跳，可以出來跳，但她希望專心唱好每首歌。演唱會海報拍攝以柔和湖水綠色為主調，感覺像在一個未知地方尋找方向，或是一個整裝待發、重整自己路向的感覺。在顏色和氛圍方面，呈現比較歡愉和充滿希望感覺。趙學而開始構思歌單和研究歌曲之間的配搭，也在調理身體和做運動，期望以有最佳狀態跟歌迷見面。

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