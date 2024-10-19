驗屍報告證Liam Payne死因可疑 傳日前遭唱片公司解約 1D隊友願代照顧7歲子

【明報專訊】前英國男團One Direction（1D）成員Liam Payne本周三在阿根廷酒店3樓露台墮下身亡，終年31歲。警方證實在他入住房間發現威士忌酒樽、疑似用作吸毒工具的錫紙、打火機和一些白色粉末，驗屍報告亦指死者身上有25處傷勢，估計墮下時已失去知覺，暫時列作「死因有可疑」。英國《每日郵報》爆料指Liam離世前數日，突遭唱片公司解約，或許對他造成沉重打擊。Liam死訊曝光後翌日，1D成員Harry Styles、Zayn Malik、Louis Tomlinson及Niall Horan發表聯合聲明悼念亡友，Louis更承諾會照顧他遺下的7歲兒子Bear，盡顯兄弟情誼。

Liam Payne墮樓前，酒店經理報警指「有住客受酒精或藥物影響下行為失控，破壞房間設施，請派人到場協助」，事後布宜諾斯艾利斯警方證實，在死者入住房間搜出酒精飲品及疑似毒品，懷疑他受藥物影響下墮樓，雖然暫時未有證據顯示第三方涉案，但根據程序規定，警方將以「死因有可疑」作為調查方向。

從英國《每日郵報》昨日刊登現場照片可見，電視機屏幕似被硬物擊碎，房間雜物散落一地，包括威士忌酒樽、疑似用作吸毒工具的錫紙、打火機，和一些不知名白色粉末。

擱置出碟公關離職

美國有線電視新聞網（CNN）取得法醫的初步驗屍報告亦指出，Liam身上有25處「符合從高處墮下的傷勢」，包括致命的頭顱損傷，以及胸部、腹部和四肢的內外出血。報告亦強調Liam墮下時未有作出任何自我保護的動作，估計當時已失去知覺，跟警方聲稱「受藥物影響」吻合。至於毒理報告仍未完成，警方稍後將發表正式聲明。

早前有報道指，2022年跟Liam分手的舊愛Maya Henry最近入稟控告他滋擾，令她及家人不勝其煩。《每日郵報》昨日再爆料，指Liam墮樓前數日突遭所屬環球唱片公司解約，據知情人士透露，「Liam合約酬金甚高，但回報不成正比，而且在1D成員獨立發展後，他似乎走錯了音樂方向」。消息又指唱片公司不單擱置他的第2張專輯發行計劃，就連他的公關人員本月初亦已離職，對他的音樂事業造成沉重打擊。

1D隊友撰文悼念

Liam死訊曝光後翌日，1D隊友終於發表聯合聲明：「我們為失去Liam感到無比傷痛，日後或許會有更多心聲發表，但今日只適宜哀悼和接受失去好兄弟的事實。」然後各自透過社交媒體分享與Liam合照和悼念文，例如Harry公開故人的舞台背影照片並留言：「他最大的快樂就是令到別人快樂，幸運地當他這樣做的時候，我正在他的身邊。」Louis則公開二人搭膊合照，憶述相處點滴，「當我們認識對方時，他只有16歲，而我已18歲，正為他的美妙歌聲而著迷，他擁有天賦音樂才華，我們經常討論何時重返錄音室，炮製更多好作品」，Louis又承諾會照顧Liam遺下7歲兒子Bear，「我只想你知道，當Bear需要我這位叔叔的時候，一生都會在他身邊，跟他分享其父親的精彩故事」。