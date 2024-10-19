【開箱】《致我的解離》一人飾兩角 申惠善愛上李鎮旭姜勳

【明報專訊】韓國有線頻道ENA上月23日首播新劇《致我的解離》，由《哲仁王后》申惠善及《Sweet Home》李鎮旭合演，講述因悲傷過去而產生雙重人格的新聞女主播與隱藏內心秘密的前男友之間的愛情故事，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

大受打擊人格分裂

申惠善在《致我的解離》一人分飾兩角：朱恩浩及朱惠利，前者是擁有14年工作經驗，但仍寂寂無聞的新聞女主播；後者則是積極樂觀的停車場管理員。兩個身分其實屬於同一人，恩浩因妹妹惠利失蹤，又跟拍拖多年的男友分手，導致傷心過度而患上解離性身分障礙。申惠善前作《哲仁王后》、《雖然30但仍17》及《歡迎回到三達里》均叫好叫座，演技值得信賴。

解離性身分障礙又稱多重人格障礙，患者出現失憶和身分認同轉變，內心潛藏兩個或以上、明顯不同身分或人格。值得一提的是韓文「解離」與「惠利」相同，編劇大玩文字遊戲。《致我的解離》由《二十五，二十一》鄭志賢執導，《天氣好的話，我會去找你》韓加藍編劇，後者擅長描述細膩情感，恩浩及惠利角色有明顯差異，觀眾不易混淆，申惠善的演出也應記一功，恩浩有話直說，不理會別人感受；惠利善良有禮，卻因緊張而口吃。

五角戀情錯綜複雜

新劇對白也堪玩味，例如恩浩與鄭賢吾（李鎮旭飾）分手後，工作上經常出現摩擦，其實恩浩仍然深愛對方，於是爆出金句：「你知道想放棄極度渴望的人，得多拼命去厭惡他才行。」

編劇又透過「五角戀」故事，增加劇集追看性，恩浩與鄭賢吾是前度戀人，惠利則愛上年輕男主播姜洲延（姜勳飾），後者亦是女主播白慧妍（趙慧珠飾）的單戀對象，究竟如何取捨，成為劇集看點。

申惠善分飾兩角，無論個性與造型截然不同，她演來毫無違和感，恩浩每日沉溺在痛苦之中，下班後自言自語：「每天都在燃燒！」努力爭取幸福的疲憊表情，令人看得心疼。

相反地惠利每天過着幸福生活，就連上班亦覺興奮：「我很幸福！我很幸福！」直至得悉自己患有精神病後，兩個人格都不願面對現實，處於左右為難的局面。

李鎮旭再演愛情劇

李鎮旭扮演有主見且果斷的賢吾，然而在愛情路上，卻是不解溫柔，例如恩浩問他：「如果我跌落水，你會救我嗎？」他竟然答：「你懂得游水，可以自救。」兩人分手時，男方說：「不管交往8年還是8星期，分手這回事一樣可以說句再見，然後就能結束。」劇中提到二人分手，有着不可告人的秘密，原來賢吾自小家破人亡，由6名婆婆合力養大，賢吾忙於照顧她們，因此不想與恩浩結婚，令她背負沉重責任。李鎮旭拋下《Sweet Home》粗獷形象，改以專業人士造型示人，與申惠善談情當然無難度。

《致我的解離》節奏雖然緩慢，但演員表現、拍攝手法均具水準，值得觀眾追看。截稿前播出8集，收視一直維持在2%至3.5%之間，無甚升跌，且看最後4集能否作出突破。