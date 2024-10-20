準備出席東京國際電影節 黃子華苦練日文介紹《破．地獄》角色

【明報專訊】黃子華主演電影《破．地獄》舉行海報劇照展，他昨日聯同衛詩雅、周家怡、梁雍婷及導演陳茂賢到尖沙嘴出席發布會，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。該片原定11月14日上映，電影公司有見觀眾反應熱烈，多場優先場門票全部售罄，決定提前於11月9日開畫。黃子華表示電影題材沉重，初時有點擔心觀眾不接受，但現在反應很好，大家覺得有笑有淚，令他信心大增，建議觀眾帶定手巾及紙巾入場，他說：「我大膽講，我拍得的電影不會難睇，好睇先拍。」子華將赴日本出席東京國際電影節，正苦練日文介紹自己的角色。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃子華、衛詩雅、周家怡及梁雍婷等昨日出席《破．地獄》海報劇照展發布會，子華獲大批粉絲到場支持，開心落台跟粉絲互動，又影大合照。司儀問子華為何接拍題材嚴肅的電影？他笑說：「我代表觀眾篩選好睇的電影，我大膽講，我拍得的電影不會難睇，好睇先拍，不會整蠱大家。我現在對殯儀業很了解，大家有需要可以搵我。」

曾擔心題材沉重不獲觀眾接受

衛詩雅出席謝票場，與觀眾分享時忍不住喊，她表示之前幾場謝票已強忍淚水，但最終都是哭了，因觀眾提到其角色，令她一時感觸落淚，她說：「為了不想繼續哭下去，我腦裏唱歌分散注意。」

黃子華雖沒跟衛詩雅一起謝票，但之前也有出席謝票場，稱初時都擔心題材沉重，不獲觀眾接受，但眼見反應較想像中好，感到好開心。問他有否睇到眼濕濕？他表示之前在家睇未剪好及未有音樂的版本，已睇到眼濕濕，可能首映禮當晚會忍不住喊。他笑言電影應該跟紙巾公司合作，入場派紙巾，因有多個場口會觸動大家。問他覺得引觀眾笑還是喊較難？他稱兩者都難。

《破．地獄》將會在月底舉行的第37屆東京國際電影節放映，黃子華與衛詩雅將赴日本出席，子華說：「為了用日文介紹自己飾演禮儀師的角色，已練了10幾次。」說罷即場用日文說出，但仍未夠標準，稱幸好還有時間練習，還叫衛詩雅也練習用日文介紹自己角色。提到今年東京國際電影節有很多圈中人出席，包括梁朝偉和杜琪峯等，會否跟他們見面？他笑說：「他們位高權重，應該見不到。」

周家怡演子華女友學到嘢

周家怡片中飾演黃子華的女友，今次是他們第二次合作，她說：「子華認真做戲，我都學到嘢，跟他合作不緊張，因他好好人，一點也不cool，令我覺得他不是神，而是人，很舒服，沒有距離感。」梁雍婷表示第二次跟導演陳茂賢合作，兩次都演同性戀者，上次角色男人婆，今次則偏向女性化。

衛詩雅否認與未婚夫同居

另外，衛詩雅與未婚夫Kenley將於明年2月結婚，近日有報道指他們已築愛巢同居。衛詩雅表示跟未婚夫各有地方住，有時會互相到對方家中過夜，她笑說：「我們正物色新居，未找到都無所謂，因暫時未考慮置業，要繼續努力搵錢。」

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