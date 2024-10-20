林峯為紅館個唱操肌 未能參演古天樂賀歲片

【明報專訊】林峯昨日擔任健身中心開幕嘉賓，表示明年5月在紅館舉行演唱會，因期間可能要拍新戲，只有約半年時間操肌，但不是為除衫騷肌而操，「澳門演唱會開始，有時間便約教練操練，但真的不是預了除衫，仲興嘅咩？就算除衫都為配合舞台主題表演，藝術欣賞角度為主，不是為除而除，目前仍未開會傾」。他透露最多只開6場。至於舞台機關可會比上次紅館騷較多限制？他說：「上次還可以吊威也，今次安全至上。」

傳古天樂以電影《九龍城寨之圍城》原班人馬開拍賀歲片，林峯表示未能參演，只知有《城寨》部分演員，「那段時間我有其他工作，會否客串一角等老闆話事」。另一部賀歲片《麻雀女王追男仔》找來許紹雄與林盛斌分別扮「龍捲風」及「信一」惡搞《城寨》，他笑說完全不知此事，「聽到即刻好想睇，我覺得是好事，一個作品被留意到才有二次創作」。

笑老婆張馨月有跳舞天賦

提到老婆張馨月分享女兒「格格」因返學未能到澳門看爸爸演唱會而爆喊的短片，意外令上海豪宅的陳設曝光。林峯表示女兒在上海讀書，師資優良，活動空間較大，女兒和家人同在上海居住，「雖然因工作未能經常陪伴女兒，但常會視像通話，約兩個月便返上海見面」。張馨月於澳門演唱會後，在酒店房熱舞送驚喜？林峯笑言：「她很鍾意澳門美食，主要去食嘢，順便睇演唱會，吃喝玩樂。至於跳舞，她有天賦，鍾意郁，但只是玩吓。」

記者：林祖傑