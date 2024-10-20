薛影儀大罵「八婆」 林寶玉：聽聞有人想打我

【明報專訊】前亞洲心動娛樂旗下藝人薛影儀（阿儀），去年被指工作失場，私下跟好友黃榕出席其他活動，又公開爆粗鬧經理人林寶玉，遭公司「雪藏」，其後傳出被解約；跟阿儀關係破裂的林寶玉之後亦向公司辭職。前晚兩人於鬧翻風波後首度同場，出席慈善時裝騷，林寶玉事前聽聞有人想打她，故保持距離拒合照；阿儀則大罵林寶玉「八婆」，稱她們的生肖夾不來。

記者：林蘊兒

許嘉浩（Karl）前晚在夜店舉行保護海洋為主題的慈善時裝騷，多名好友客串行騷，並為Karl慶祝生日，包括趙哲妤、尹蓁晞、嚴淑明、陳美濤及龐景峰等。阿儀與黃榕結伴到場，與林寶玉撞到正。許嘉浩與嘉賓影大合照時，林寶玉與阿儀分站左右兩邊，保持距離。傳媒邀請阿儀與林寶玉合照，後者一直掩着嘴笑，未肯上前，阿儀獨自站在布景板前，場面尷尬。

阿儀：與林寶玉生肖夾不來

阿儀與黃榕一同受訪，提到與林寶玉同場時，阿儀即忍不住扯火大罵對方「八婆」，黃榕即時緩和她的情緒，說事情已過去，不必多講。問阿儀是否嬲林寶玉，她說：「多謝大會邀請我來，我生肖與阿榕比較夾，一個屬牛一個屬鼠，所以好friend，一齊工作又會約去玩。（是否覺得人夾人緣？）我和林寶玉生肖夾不來，她脾氣又不好，自去年已沒有見過面。我偶然會想返舊公司探舊同事，主要是想見心上人。」

黃榕稱已提醒阿儀不應罵人，認為時間可冲淡一切，事情過去便算，大家應該再見亦是朋友。阿儀多次突然轉話題，稱學彈琴又學鋼管舞增值自己，又打算應徵做診所助護。提到獲玄學師傅贈有驅邪淨化作用的東西，問阿儀會否用來化解與寶玉之間恩怨？阿儀說：「今（前）晚不講這些。」

林不反駁：爭拗沒意思

林寶玉解釋出席派對前收到電話，有人告知阿儀在場，可能有人會打她，慶幸最終沒事發生，不清楚是否有人挑撥離間。提到拒合照又面露尷尬，她承認有心避開，「以前會經常一齊，現在不想蹭熱度，我沒想過合照，等事情再過去才算，如果場內見到面，會跟阿儀打招呼，但不會為避她而提早離場。（有否聽到阿儀在另一邊大罵八婆？）我聽不到，但為了人身安全，有問大會有否保安在場，亦有男性朋友同行可以保護我。出席前沒過問派對有什麼嘉賓，只是聽到有人想打我，的確有被嚇親」。林寶玉表示即使聽到阿儀講任何難聽說話，都會採取避開態度不會反駁，覺得爭拗沒有意思，只希望阿儀會禮貌一點，重申雙方不是仇家。她指亞視有意再搞新一屆《亞洲小姐》選舉，可能會幫手，亦不排除再做經理人。