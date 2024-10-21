硬撼周迅吳謹言爭視后 佘詩曼稱誰贏都值得

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、余安安和小肥前晚出席「香港麥當勞叔叔之家慈善基金慈善晚宴2024」。阿佘表示有很多長期患病小朋友，家人無法負擔醫療費用，心痛這些小朋友受病魔煎熬，雖然沒去探訪，但有捐錢支持。

阿佘和李施嬅憑無綫劇《新聞女王》角逐第29屆亞洲電視大獎最佳女主角，與周迅、吳謹言和徐帆爭視后。問到有沒有信心擊敗對手奪獎，阿佘稱有份入圍很開心，「大家都很努力，付出不少，誰獲獎都是值得」。她最開心《新聞女王》有3人獲提名，除自己和李施嬅，高海寧亦憑此劇角逐最佳女配角，「任何一個得獎都開心，我入到圍已經很開心，得不到就再接再厲」。

爆修哥成日口花花

說到佘媽媽日前宴請一班好友食飯，包括胡楓（修哥）和邵音音等，她陪母親出席又埋單，阿佘說：「成班朋友約30人，會輪流請食飯，呢餐輪到我媽咪，我當日又得閒，便陪她出席。」提到修哥笑她搵大茶飯，阿佘謂：「請餐飯都不是好貴，他們請食飯時，我有時都去蹭飯。」她稱修哥很有趣，經常整蠱班auntie，對她也口花花。

阿佘透露最近有新劇找她演出，正在考慮，因明年1月要拍《新聞女王2》，擔心劇接劇，連續8個月工作太累，會影響《新聞女王2》演出，「除非劇本令我愛不釋手，睇緊劇本，劇本又好好，好煩」。不過她還要考慮拍攝地點，因不想離媽媽太遠，「媽咪最重要，重要過我自己。（與母同行？）她不喜歡陪我拍戲，佢好怕悶，我開工又陪不到她，所以她連探班都未試過，攞完東西或食物給我就離開」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵