Cravity港騷唱足3小時兩度安歌

【明報專訊】韓國男團Cravity本月19及20日假旺角麥花臣場館舉行兩場《2024 Cravity Fan-Con 「Beyond Your Memories」in Hong Kong》粉絲見面會。9名成員珉熙、太榮、世霖、Allen、刑準、性珉、元進、宇璸及廷謨前晚以黑白造型唱出《VENI VIDI VICI》，揭開序幕。他們用廣東話跟粉絲打招呼，稱相隔一年多再來港，十分掛念大家，見不少粉絲聽懂韓語，即大讚「世一」。

在問答環節提到「能夠在香港過得最充實的成員？」宇璸指粉絲及工作人員準備了許多香港美食，性珉見到即興奮大叫。性珉稱前日一早起牀便外出購買芒果特飲，又謂最想到訪迪士尼樂園，真的希望私下再來香港遊玩，大讚是美麗地方；人氣成員刑準則稱完騷後想吃港式點心。談到練習生時期的難忘事，性珉透露跟宇璸在公司初次見面時，被後者「壁咚」說「你好可愛」，讓性珉哭笑不得，兩人還即場重演當日情景。

Cravity全晚演出逾3小時，演唱17首歌曲，包括翻唱男團Seventeen的《Fear》、NCT Dream《Dive Into You》及SuperM《Jopping》，還重現出道初期的校服造型，唱出《Stay》及《Realize》等歌曲，掀起全晚高潮。大會特別為上周三（16日）24歲生日的宇璸補祝生日，後者捧着巨型蛋糕笑言感受到大家「愛的重量」。活動尾聲，台灣成員Allen表示若沒有粉絲，他們沒辦法走到今日，約定以後永遠在一起，並用廣東話說「多謝你哋，我愛你哋」。Cravity兩度安歌，更走落台與粉絲近距離接觸。

記者：蘇珮欣

攝影：林祖傑