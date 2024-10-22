吳業坤自嘲半紅不黑 借網民為演唱會造勢

【明報專訊】王灝兒（JW）、吳業坤（坤哥）、胡鴻鈞、周吉佩及應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹昨日出席《善心滿載仁愛堂》記者會，坤哥戴cap帽遮頭髮，預告到時會換新造型。

JW期待坤哥變髮

坤哥大爆曾被JW取笑頭髮變稀疏，也留意到自己年紀漸大，身體機能變差，最近學養生外，更接受頭髮療程。JW問他：「做了植髮？」坤哥說：「沒有植髮和織髮，是育髮，現在頭髮變濃密，終於可以玩變髮。」JW表示很期待，又自爆與坤哥同年，現在有進食保健產品養生。坤哥讚JW已有財力做老闆開飲品店，邀對方贊助飲品。JW大方答應，又稱在慈善騷有新的演唱方式，會聯同兩名《星夢2》女學員一起表演。坤哥則與胡鴻鈞兄弟檔演出，視為演唱會預演。

最多網民投選「收皮啦」

坤哥早前在網上搞「半紅不黑係好定唔好」投票，在3個選項中，「收皮啦」獲最多網民投選，坤哥笑說：「我每日都對自己講一次！」問到是否借網上互動遊戲發牢騷？他笑說：「我都唔紅，很難去計較，因為能夠上台唱歌已經好好。我本來想透過遊戲互動，測試網民有幾mean，結果發現大家真的很mean。」他稱沒有被打擊開騷信心，希望可以吸引網民買飛支持，以及激勵正在努力的藝人，「我出道後遇過太多很mean的事，現在成長了，想以身作則，鼓勵後輩不妨親身試伏，加速成長」。

JW表示知道網民真的很mean，勸坤哥不要再挑戰網民，「明知網民mean就唔好去測試啦，你自己攞嚟！（心痛坤哥被網民抨擊？）係，我係佢好朋友，覺得佢唔可以咁對自己」。

倪樂琳望台慶抽中大獎

倪樂琳與梁嘉莹首次參與大型慈善騷，但沒有表演。倪樂琳表示會捐錢支持，又重提小時候曾賣旗，但太怕醜，只賣出幾支旗，有挫敗感，「媽咪叫我賣旗，想我練膽量，最後她幫我買晒所有旗」。她又透露早前為台慶拍了宣傳片，心情興奮，因小時候鍾意睇台慶騷，期待參與其中，希望可擔任司儀，「知道每年台慶都有抽獎環節，希望可以延續運氣，抽到終極現金大獎」。

記者：鍾一虹