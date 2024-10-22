現身網台節目 稱獲孫兒掙錢照顧 梅媽爆梅啟明與老婆Joey攞走金器

【明報專訊】已故梅艷芳的兄長梅啟明早前公開尋母，指母親覃美金（梅媽）被禁錮，又希望母親為他主持跟泰籍女友May May的婚禮。梅媽一直沒現身，但本月中梅媽被律政司入稟高等法院，要求頒令破產，案件排期今年12月17日聆訊。上周六（19日）梅媽在寓所接受網台節目主持潘小文訪問，談及兒子梅啟明時情緒變得激動，說自己的兒女，好的全部死了，只剩最衰的。（梅媽有四子女，梅德明、梅愛芳及梅艷芳先後離世，在生的是梅啟明）。

梅媽被問及是否被禁錮？她稱現在由孫兒梅柏麟（梅德明兒子）照顧，自己沒被禁錮，孫兒工作掙錢照顧她。對於梅啟明聲稱再婚，梅媽表示不知情，也無意跟他見面。提到梅啟明向傳媒稱梅媽曾送贈金器給女友May May？梅媽即時破口大罵，表示自己沒有金器，早已被梅啟明跟老婆Joey攞走了。

梅媽稱有次梅啟明趁她不在家，跟Joey將別人送給她的金器全拿走熔掉，當時梅啟明稱要做生意，將來賺到錢會還錢。梅媽又提到搬離居住多年的跑馬地舊居原因，是梅啟明再向她要錢，因為攞不到錢，將家中物件全部打爛。梅媽受驚被送到醫院，她住了幾個月醫院避見梅啟明，出院後搬離跑馬地，但梅啟明再追到並打擾，故她現在隱藏行蹤。

指梅啟明用其名義打官司

問及她被律政司入稟高等法院申請破產，有指她的官司費未支付？梅媽說：「我無打官司，我無告人，係人哋告我！」向她解釋有關情况時，她稱當年的官司也是梅啟明要打的，但用了她的名義。梅媽已100歲高齡，訪問中思緒似有點混亂，說話不清楚。事後《明報》記者聯絡潘小文了解，她稱梅媽有腦退化問題，眼睛看不清楚，聽覺有問題，雙腳也行不到。雖然梅媽在節目中說自己要上庭，但家人會安排律師處理。

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