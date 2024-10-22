周家怡幫楊天宇搓胸變怕醜妹 馬思惠拍打戲受傷做手術

【明報專訊】周家怡、楊天宇、馬思惠合演《裡應外合》，楊天宇首次擔正男主角，透露電影3年前完成，終於定檔上映，「心情複雜，一方面好期待，但又擔心票房而失眠」。談到他的海報造型赤膊騷肌甚有睇頭，楊天宇表示這部戲是他有生已來體態最好，開拍前一個月，密集式苦練以色列格鬥和跆拳道武術，一周練足6日，又戒澱粉質收身，拍攝消耗大，令肌肉收縮，多得同戲的張繼聰教路，「他送了支朱古力能量棒給我，食完真的變回大隻」。

楊天宇戲中扮演在地下世界裏打拼的小子，周家怡和馬思惠是他身邊的女人，一柔一剛。周家怡自言角色身分特殊，擁有非一般能力，運用潛意識在牀邊拯救楊天宇，並有肌膚之親，她笑說：「我用按摩膏幫他搓胸，我外表大情大性，都會怕醜，雖然佢個波好大，但冇分散我注意力。」

楊難忘吊威也轉圈見暈

楊天宇笑稱周家怡表現淡定，似經驗豐富，「佢問導演是否真的拍搓胸，倒按摩膏時，仲話小心會凍，畀心理準備我。我冇尷尬，因為拍呢部戲，很多鏡頭赤膊上陣，又多動作，要硬食拳腳」。他難忘吊威也拍凌空橫轉兩圈戲分，拍到半途見暈，嚇得導演急煞停，「拍攝前只食小量肉塊和蔬菜，拍到好攰，飲了枱上的能量飲品，變得心跳加快，拍完10個鏡頭後見暈，導演收貨不再拍，因見我面青口唇白」。他承認拍打戲難免受傷，除鎅傷、撞瘀，腰部和小腿都傷及筋骨，找針灸師睇病變好朋友，幸好事隔3年已無礙。

馬思惠第二次拍戲，今次角色佔戲較重，飾演生活在地下世界的女生，懂得拳腳，與楊天宇有感情線，「第一次拍打戲，開工前都有去健身操練，有跳中國舞底子，都有受傷，拍戲期間常約楊天宇睇針灸，由於髖關節軟組織受損，後來都要做手術」。

記者：鍾一虹