林明禎避談是否喜歡呂爵安 拍檔凌文龍代解圍：我喜歡

林明禎不斷被追問與呂爵安（圓圖）的感情，她無力招架擺出搞笑甫士和無奈表情。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】大馬女神林明禎與凌文龍前晚出席主演電影《把幸福拉近一點》首映禮，回想3年前未正式來港發展，遇上機會跟好戲之人凌文龍合作即接拍，承認喜歡香港人熱情夠直接。問是否喜歡直接承認追求她的MIRROR成員呂爵安（Edan），林明禎甜笑未有回答，向身旁的凌文龍求救，凌文龍代解圍說：「我喜歡。」她拒回答任何關於Edan問題，稱不想搶拍檔風頭。林明禎昨日出席代言活動，被指事業愛情兩得意，她續避談Edan，還請記者放過她。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

林明禎與凌文龍前晚出席《把幸福拉近一點》首映，前者表示這電影是3年前未正式來港發展時拍攝，接拍其中一個原因是一直很欣賞拍檔凌文龍，「他是個很好的演員，之前看過他的演出，好期待和他合作，覺得會大有收穫」。凌文龍聞言稱林明禎的說話令他很怕醜和無地自容。

為助他人入戲 凌文龍重複哭8次

問林明禎從凌文龍身上學到什麼？她說：「有一幕很深刻，當時凌文龍需要崩潰大哭，之後是不同角色反應的特寫鏡頭，雖然凌文龍不在鏡頭之內，但他為令大家入戲，在鏡頭外交足戲，重複哭了七八次，真的很難得。」

凌文龍表示要多謝林明禎信任，投入演出，二人很快擦出火花，他也很開心。初來港拍戲遇到凌文龍，問到是否令她對香港男仔留下好印象？林明禎承認：「我挺喜歡香港人，不論男女都特別熱情，和馬來西亞人好似，最喜歡是香港人說話和相處方式夠直接，我也喜歡直接。」

MIRROR成員呂爵安（Edan）直接承認追求她又可喜歡？林明禎甜笑未有回答，將咪遞向凌文龍求救，凌文龍代解圍笑說：「佢直接追求我咩？哦！我喜歡、我喜歡。」可會請Edan睇戲？林明禎表示會請好多朋友睇。提到Edan表示回答關於她的問題很大壓力，以及羅家英睇好他們發展戀情，林明禎拒回答，稱不想搶凌文龍風頭。這麼避忌，將來是否拒絕與Edan合作？林明禎說：「我不排除跟任何人合作。」

出席代言活動 有人大叫「Edan」

林明禎昨午出席咖啡啤酒活動，穿綠色貼身吊帶裙的她盡現美好身形曲線，吸引半百粉絲圍觀。司儀問她會約誰飲啤酒時，現場有人大叫「Edan」，林明禎先呆一呆，後說鍾意與家人及朋友一齊飲，兩弟弟都鍾意飲啤酒，自認酒量不錯。

第二年擔任代言人的林明禎笑言酬勞跟往年一樣，是友情合作，自言有情有義。提到Edan是另一啤酒品牌的代言人，林明禎說：「係咩，我唔知喎！（會否約Edan飲啤酒？）我會約好多朋友飲酒，一齊飲酒好開心。」會否送代言的咖啡啤酒給Edan品嘗？她說會送給粉絲飲。

看報道才知新歌被解讀成求婚歌

說她一直避談Edan的問題？林明禎撒嬌說：「我已經好配合，你哋放過我啦！」然後轉話題談到最近推出新歌《ON CLOUD NINE》，希望為大家帶來愉快心情。對於新歌被解讀是求婚歌，林明禎笑稱看報道才知道。問她拍拖是否很開心？她笑言來港工作很開心。說她愛情與事業兩得意，林明禎笑大家很厲害，輕輕拍打記者說估不到今年一樣有好多工作。識到男朋友好開心？林明禎說識到好多朋友。再問會否跟Edan吃飯？她說：「來港為工作，喜歡自己吃飯，之後去澳門工作，11月才回馬來西亞。」

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