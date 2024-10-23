【娛樂場】內地劇《你的謊言也動聽》 冷酷醫生愛上女星譜姊弟戀

【明報專訊】內地演員陳星旭與張予曦主演劇集《你的謊言也動聽》改編同名小說，近日在愛奇藝首播。劇情融合救災緊張情節，講述西南某災區迎來救援醫療隊和一班志願者，我行我素的女明星秦翡（張予曦飾）由於外貌出眾，加上說話直接，很容易得罪人樹敵，她隨隊救災，人人都說秦翡來當志願者不過是為了做騷，然而秦翡表現認真努力，還在危急時刻捨身救人。

醫療隊隊長醫生行知止（陳星旭飾）看到秦翡內心的堅韌和善良，日夜相處，兩人加深彼此了解。秦翡回想多年前參加舞蹈比賽遭遇意外，危急時刻救了她，並重燃希望的年輕醫生，正是行知止。

情愫早種 重遇燃愛火

行知止原來跟秦翡讀同一學校，在校園時期就偷偷暗戀學姊秦翡，如今在災難救援中重遇，過程中由互相扶持到心靈相通，展開一段浪漫又充滿挑戰的姊弟戀。陳星旭與張予曦同被譽為擁「小說臉」，在《你的謊言也動聽》中首次合作，陳星旭飾演外表冷酷性格溫文儒雅的行知止，內心充滿智慧與深情，張予曦飾演的秦翡個性堅韌善良，外表艷麗內心柔軟。

爆破技術製造救災場景

觀眾形容陳星旭與張予曦的感情線像「釣魚系」情侶，不時互相挑戰對方，像陳星旭喊：「我今年27歲，已經成年很久了！我不想做你朋友，我是真的想追你！」張予曦在微博留言：「秦翡釣行知止一招不行，還有一招。」

劇組採用實景拍攝，還原災區真實面貌，動用爆破技術製造震撼救災場景，務求給觀眾帶來最真實的視覺體驗。張予曦劇中挑戰攀爬網、翻越障礙、過平衡木等，其中平衡木挑戰了逾5次，不斷努力練習才過關。

不少觀眾讚《你的謊言也動聽》劇情緊湊，男女主角顏值高，提到一幕秦翡誤上行知止的車，說搞笑又有意思。張予曦被讚氣質和顏值符合角色設定，與演冷酷醫生的陳星旭產生不少化學作用。