前1D成員上周阿根廷墮樓亡 Liam Payne遺體驗出多種毒品

【明報專訊】前英國男團One Direction（1D）成員Liam Payne本月16日（上周三）在阿根廷布宜諾斯艾利斯下榻酒店的3樓房間露台墮下身亡，終年31歲。當時警方指其房間發現酒樽、疑用於吸毒的錫紙、打火機和白色粉末；據美國網媒TMZ及美國廣播公司新聞引述當地接近法醫的不具名消息指，Liam體內驗出多種毒品，包括可卡因。

據報Liam Payne墮樓前，酒店經理報警指「有住客受酒精或藥物影響下行為失控，破壞房間設施，請派人到場協助」；布宜諾斯艾利斯警方其後亦證實，在死者入住房間搜出酒精飲品及疑似毒品，懷疑他受藥物影響下墮樓；對於事出突然或意外，阿根廷檢察機關展開調查的情况並不罕見。

美聯社報道指由於當地官員無權向傳媒披露Liam Payne案件情况，所以未能具名；TMZ及美國廣播公司新聞等傳媒前日引述接近布宜諾斯艾利斯法醫的消息稱，初步毒理報告顯示Liam Payne體內有俗稱「粉紅可卡因」的多種毒品，包括甲基安非他明、「K仔」氯胺酮、「搖頭丸」亞甲二氧甲基苯丙胺等，另外亦在其體內發現霹靂可卡因，以及常用於安眠藥的苯二氮䓬類藥物。

雖然Liam Payne的初步毒理報告指其體內有多種毒品，但有美媒報道指他抵達阿根廷前已戒毒；英國《每日郵報》引述Liam身邊好友稱，Liam上月要更新美國簽證，其中一個條件是必須通過藥檢，Liam及格並取得簽證；Liam朋友指他是抵達阿根廷後被毒販盯上，把毒品送到其酒店房間，「這些人只顧錢，不管人的死活，根本是邪惡的交易，完全是悲劇」。接近警方消息指毒販透過酒店員工向Liam兜售毒品，案件仍在調查中。

Justin Bieber發帖悼念

另一方面，跟Liam Payne一樣年少成名並曾受濫藥問題困擾的30歲加拿大樂壇天王Justin Bieber，前日透過社交媒體轉發One Direction樂迷悼念偶像的片段，附有的留言稱「請記住，你被允許像粉絲一樣的悲傷，你被允許愛從未碰面的某人，你被允許欣賞某人的藝術，你也被允許哭泣、破碎及感到自己部分已消逝」，不少粉絲對此大呼感動。

據報出道不久與Hip Hop歌手P.Diddy過從甚密的Justin Bieber，自從P.Diddy涉嫌性侵、性販賣遭還押後，有關兩人過去關係的傳聞四起；報道指Bieber為此感到十分焦慮，更茶飯不思，令其模特兒妻子Hailey很擔心，希望Bieber能找心理治療師協助，從而身心健康地跟她一起撫養兩人出生不久的兒子Jack。