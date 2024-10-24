藉新片籲香港破地獄轉型 黃子華想再伙許冠文拍《打小人》

【明報專訊】黃子華、許冠文、衛詩雅和鍾雪瑩等前晚到尖沙嘴出席電影《破‧地獄》首映禮。許冠文稱香港需要破地獄轉型，放下仇恨和傲慢重新上路，又承認舊式誇張搞笑已過氣，現在觀眾需要像《破‧地獄》的笑片，「睇完喊過覺得人生值得活落去先勁，呢個先係喜劇新角度」。黃子華亦覺得香港需要輪迴，笑稱建議政府未來大時大節在維港中心破地獄，又希望與許冠文再合作拍一套《打小人》。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

兩代笑匠許冠文與黃子華相隔逾30年再合作，在電影《破‧地獄》演「一文一武」的殯儀業者，新片11月中上映，昨晚舉行首映禮。二人一同受訪，許冠文笑言不止香港人要破地獄，香港本身也需要破地獄轉型，「意思是將以前的仇恨、驕傲一切放低，好似道士重新上路。這個儀式叫破地獄，尋求新突破，就好似特首（行政長官李家超）時時講轉型，所以香港700萬人都不應該害怕，只要放低以前的漏洞和傲慢，重新上路就得，一定有一條路，因為香港人係好勁㗎！」

若有人拍打小人題材就是抄襲

黃子華笑稱要向香港政府提議，在未來大時大節於維港中心破地獄，「香港需要輪迴，許冠文已經話好願意做喃嘸部分」。他表示今次與許冠文合作覺得是很奇妙的命運，經過30多年很迂迴行各自的路再聚在這一點，這套戲再帶他們到東京電影節，「《破‧地獄》值得去到全世界，其實香港還有好多標誌特色，但要努力發掘」。是否希望再與許冠文合作？黃子華笑道：「第二套標誌特色戲，我想拍套《打小人》，唔好有人同我爭，OK？係咪扮女人我未知，我講緊許冠文，我做小人，如果有人拍《打小人》就是抄襲我哋。」

許自爆多年沒拍戲原因

許冠文稱《破‧地獄》是一部沒有笑話的喜劇，觀眾睇完喊過後，覺得世界很美好，明天更漂亮，相信未來喜劇會走這個路線，他稱導演陳茂賢堅持拍不太傾向笑的喜劇，自己則比較傾向笑多啲，「其實𠵱家笑唔笑都冇乜所謂，點好笑都唔夠社交平台幾分鐘啲片好笑，當街市阿婆都識拍嘅時候，要拍咩喜劇是一個問題，這就是未來喜劇模式的第一套，我多年來沒有拍戲，因為尋求新喜劇形式，這套戲很接近，以前啲誇張搞笑戲已經過咗氣，𠵱家觀眾需要睇好似《破‧地獄》咁有新意」。

衛詩雅表示看了《破‧地獄》30次，每次為這套戲謝票都緊張到胃痛，與觀眾分享時，感覺好深刻，像有救贖別人的使命感，加上父母及未婚夫也來睇首映，令她更加緊張，「未婚夫不是首次看我演出的首映，但今次是第一次坐我隔籬，老闆話原本無位，是特別安排」。

衛詩雅笑未婚夫冇潛質當演員

衛詩雅表示每次接戲都會問未婚夫意見，但未必會聽，只會扮聽，「未婚夫好好笑，會堅持和我在家中對戲，我覺得對完仲衰咗，剛拍拖時不敢拒絕打擊他，現在我不會理他，他完全沒潛質，做不到演員。不過現在他對社交平台有興趣，經常請教我，又令我們的距離拉近了，會叮囑他小心上載相片」。

鍾雪瑩希望吳君如封金馬影后

鍾雪瑩戲中飾演黃子華助手，表示很開心有機會和對方合作，初時以為黃子華好惡，不過對方主動在長生店門外和她傾偈，感覺十分溫暖，「第一次見面，他和許冠文已拍重要戲分，我在旁邊看他們精湛的演出，心想入到這個劇組真的賺了」。她憑電影《看我今天怎麼說》角逐台灣金馬獎最佳女主角，鍾雪瑩未準備戰衣，但已準備好雀躍的心情到當地看很多戲，「信心平常，好開心可以和吳君如一齊角逐，我希望她攞到，我都係想睇戲多啲，帶定大行李篋，到時拿多些金馬紀念品回來」。

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