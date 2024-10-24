護膚品店遭劇組硬闖拍戲 徐天佑太太怒斥「同強姦冇分別」

徐天佑太太（上圖左）貼出店內被劇組放了對講機（下圖紅圈）的照片，控訴劇組硬闖拍戲。（網上圖片）

【明報專訊】徐天佑太太Olive創立護膚品牌並在九如坊開店，日前遇電影製作團隊硬闖店內拍攝，為此在社交平台發文大控訴，引起熱議。據品牌的社交平台帖文所述，之前有電影公司聯絡想借場地拍賀歲片，雙方就有關借場條件與租場費用溝通，講明店內若有任何損毁必須由電影公司負責，當時電影公司稱攝影器材在店外，只有演員入店兜幾個圈，店方提出仍需收一小時租場費，最後沒有下文。

不料前日（22日）下午店員發現電影攝製隊在店外set機，工作人員、演員等均準備就緒，因店內有顧客正在做facial，店員跟電影工作人員溝通，表明不能進店拍攝。Olive交帶同事：「如果佢哋拍出邊，我哋都冇辦法。」但隨即有工作人員進店並在門邊放置對講機，兩演員亦進入店內兜了幾圈兼大聲講對白，對講機傳來對演員的指令。

店員來不及反應，有關拍攝還重演多一次，工作人員甚至指摘店員拍照，令店員受驚，「成件事其實只係短短10分鐘，但呢10分鐘嘅『夾硬嚟』同強姦其實冇分別……今次事件完全係商業用途，在商言商要計數，你哋請個臨記都要封番封利市啩？」

導演翁子光批有人利字當頭

文中未有開名是哪部電影和哪兩名演員，不過有傳是伍健雄監製、張繼聰和蔡卓妍主演的賀歲片。不少網民抱不平留言，稱店方應公開CCTV片段，亦有建議向電影公司出律師信，禁止在店內拍攝的片段放映。

導演翁子光有留意並轉發帖文，留言：「香港拍戲總是預算有限，明白的，為省錢可以做很多說起來羞澀的事，可能是為了電影的製作着想，但是某電影製作公司，以拍攝本地製作為名，製作成本左慳右慳，結果是有人利字當頭、中飽私囊，肉眼可見的把製作做到尷尬的因陋就簡……香港電影業形勢嚴峻，為拍好戲而努力的心，相信其實就是良知，以我所知，也感動於香港電影工業九成人都是有這底線的，希望極少數（甚至是一間）這類製作單位不會影響香港電影工業的形象。」

娛樂組