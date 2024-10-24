【開箱】《機動戰士高達：復仇的安魂曲》 口碑兩極 戰爭場面精彩

【明報專訊】改編自日本同名經典動畫的《機動戰士高達：復仇的安魂曲》，10月17日在影視串流平台Netflix上架，首4日錄得240萬觀看次數，登上英語節目收視榜第7位，成績不過不失。新作有別於傳統2D動畫，改以近年電腦遊戲常用的3D製作引擎「Unreal Engine 5」，炮製出高水準的機械人大戰場面，無論是高達、渣古或老虎等不同機種都充滿質感，質素絕不遜於金像導演史匹堡（Steven Spielberg）執導科幻片《挑戰者一號》驚鴻一瞥的高達場景。

高達被稱為「白色惡魔」

《機動戰士高達：復仇的安魂曲》全季共分6集，沿用1979年電視動畫《機動戰士高達》的時間軸，故事發生在宇宙世紀0079年（簡稱U.C.0079），即「一年戰爭」爆發後11個月，來自地球的聯邦軍與太空移民組成自護軍在歐洲激戰，但跟原著不同的是，新作以爭取獨立的自護軍人為主視角，代表聯邦軍的高達反被稱為「白色惡魔」，每次出場都刻意營造陰森可怖氣氛，彷彿連環殺人兇手登場，這個設定相當有趣。

所謂「一年戰爭」，其實是指地球聯邦軍與自護公國在U.C.0079至0080年間發生的大規模戰事，已經伸延至歐洲各地，一隊自護軍人在羅馬尼亞遇到聯邦軍襲擊，索拉利上尉率領紅狼中隊奉命救援，他們駕駛渣古II型機械人面對聯邦軍的秘密武器高達，竟然毫無還手之力，最終慘敗收場。索拉利等人為了逃避追殺，來到自護軍的回收中心，高達與量產型機械人吉姆掩至，這次打成平手，索拉利收到上頭命令，要求她潛入聯邦軍基地，偷走一部吉姆作研究和改良用途，結果遭敵方發現，自護軍再次付上沉重代價。壓軸大戰結果出人意表，到底索拉利能否逃過高達「魔掌」，全身而退，回家跟兒子重聚？

《復仇的安魂曲》上架後口碑兩極，對於從未看過《機動戰士》系列的觀眾來說，應該會被它的軍事風格和機械人戰爭場面吸引，同時被欠缺交代的「一年戰爭」背景弄糊塗。事實上，新作的欣賞門檻相當高，畢竟《機動戰士》系列面世至今接近半個世紀，人物關係千絲萬縷，續集外傳枝節繁多，若非忠實粉絲實在難以理解。不過片尾一幕，口口聲聲為獨立而戰的索拉利，突然發表反戰宣言：「只要有機會給兒童一個沒有戰爭的未來，我就會戰鬥下去。」有老主顧就看得目瞪口呆，莫非編劇忘記了自護軍在「一年戰爭」初期，曾經利用核子及生化武器，甚至把整個殖民衛星「投擲」到地球，大規模屠殺超過2億人民的黑歷史？雖說宣言只為延續《機動戰士》系列的反戰意識，但出自女主角口中，實在相當突兀。

按照原著故事未完

網上也有評論認為，《復仇的安魂曲》以索拉利為主角，貫徹執行Netflix出品必須政治正確的路線；其實以女性駕駛員為主角的《機動戰士高達》系列可謂多不勝數，由《08小隊》到《水星的魔女》比比皆是，實在毋須大驚小怪。新作收錄戰爭場面相當精彩，例如首集開場的羅馬尼亞攻防戰、高達斬殺渣古和老虎、渣古在回收中心打敗吉姆等都拍出軍事味道；不過，以Unreal Engine 5製作的人類角色如索拉利，表情動作均覺生硬，無論以日語抑或英語配音，都不大配合口形，扣了不少分數。

如果根據原著發展，《復仇的安魂曲》結局之後，緊貼登場的應該是1989年推出外傳動畫《機動戰士高達0080：口袋裡的戰爭》，講述「一年戰爭」結束後的故事；加上索拉利片尾作出驚人決定，亦銜接另一作品《機動戰士高達0083：星塵的回憶》非洲戰線劇情，可見製作公司已為開拍續集埋下伏線，只待今季收視結果公布，才考慮是否添食。