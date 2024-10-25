否認硬闖拍戲 製作公司稱負責人親屬無阻止 徐天佑太太：一廂情願靠關係貽笑大方

【明報專訊】徐天佑太太Olive創立護膚品牌並在九如坊開店，日前稱遭電影製作團隊硬闖店內拍攝，在社交平台發文大控訴，引起熱議。據品牌的社交網帖文所述有電影公司聯絡想借場地拍賀歲片，雙方曾就借場條件與租場費用溝通，最後沒有下文。周二（22日）電影攝製隊在店外拍攝，有工作人員進店並在門邊放置對講機，兩名演員進入店內兜圈兼大聲講對白。店員拍照被攝製隊指摘，形容「夾硬嚟」拍攝「同強姦其實冇分別」，有傳是伍健雄監製、張繼聰和蔡卓妍主演的賀歲片。

製作公司承諾將店內3鏡頭刪除

伍健雄的本地製作有限公司前晚發出7點聲明回應，表示當日在九如坊主要拍攝兩演員在街上游走情景，之前跟該店溝通拍攝可能，但價錢超出預算，維持原判只拍街景。不過當日得悉劇組主要成員與店舖負責人關係良好，嘗試重新溝通，獲在場一名職員准許，沒再提出租金要求。在得到允許後，剛巧店舖負責人之親屬現身門外，與主要成員言談甚歡，沒有阻止之意，因此才把對講機擺入店舖作拍攝最後準備。最後共拍了3個鏡頭，其間有職員拍照，他們禮貌示意停止後，對方突然說從不允許拍攝：「一切之反覆，令我們不知所措。」相信是工作人員與職員間溝通有誤。

對於店舖之後發文指控團隊有粗暴拍攝之嫌：「言辭誇大，令本團隊極為震驚，甚至有損本公司的聲譽。」聲明提及店舖發文時，他們仍在10米範圍內街道拍攝，但卻指摘他們拍攝後瞬間離開，逃避責任，質疑為何如此強烈不滿不即時提出，而單方面發文？團隊為澄清事實真相，嘗試展開多方面溝通，截至此聲明發出前仍未得到回覆。

聲明最後強調團隊有多年製作經驗，清楚若非對方允許，不會強行拍攝，不過團隊願意就事件引起誤會深感抱歉，承諾將該店舖的3個鏡頭刪除。

店內服務被滋擾 保留追究權利

就本地製作有限公司發出嚴正聲明，品牌社交網昨日發文逐點回應，稱當日拍攝團隊再次向他們同事表示希望進店拍攝，同事拒絕兩次，並提醒收費條件，希望能有禮婉拒。至於所指「主要成員與該店舖負責人關係良好」：「兩星期前磋商時，負責人已清楚知悉『主要成員』是誰，若然一廂情願認為私人關係能夠疏通此事，就不會發生是次的事情。亦請不要把私人關係扯進這個不負責任的商業事宜，誠恐貽笑大方。」

關於親屬在門外與「主要成員」言談甚歡沒阻止之意， 聲明稱，「負責人之丈夫工作室位於九如坊店旁，當日回工作室途中，與『主要成員』禮貌寒暄數句，並明確表示任何事都需要向店舖負責人商議」。

聲明又提到店員因沒能力阻止拍攝，向負責人交代實時資訊，拍下店內情况報告。至於「瞬間離開」是指瞬間離開店舖，重申：「店負責人從來沒有准許拍攝。這樣欺壓沒有話事權員工，擅闖店舖的不負責任行為，才真的令人感到震驚。」最後他們接受電影公刪除3個鏡頭承諾，鏡頭雖不在電影內使用，不代表拍攝團隊強行進店拍攝沒發生。店內服務及運作被滋擾，會保留一切法律追究權利。

蔡卓妍如常開工

此外，蔡卓妍近日繼續為賀歲片開工，在筲箕灣街市取景時被網民「捕獲」，挽環保袋的她一身「師奶」打扮現身，吸引大批市民圍觀。

娛樂組