《泰山》朗伊利離世享年86歲 5年前遭逢家變 兒子弒母後被警槍斃

【明報專訊】1960年代經典美劇《泰山》扮演同名主角而為全球影迷熟悉的老牌男星朗伊利（Ron Ely），上月29日在加州寓所安詳離世，享年86歲。他的女兒姬絲汀（Kirsten Casale Ely）昨日透過社交媒體公布死訊，「世人失去一位偉大演員，我則失去父親」。朗伊利與第2任妻子維拉莉（Valerie Lundeen Ely）結婚35年，育有姬絲汀等3名子女，兒子金馬倫（Cameron Ely）5年前以利器殺死62歲母親後，遭警方當場槍斃，朗伊利晚年飽受家破人亡之苦。

姬絲汀昨日透過社交媒體上載多張家庭照片，包括父親朗伊利出席其婚禮，以及父母當年恩愛合照，如今陰陽相隔，實在令人唏噓。她又撰寫長文悼念亡父：「我的爸爸是某些人心目中的英雄，他是演員、作家、教練、導師、家庭支柱和領導人物，為我們帶來強大的正能量。」

拍戲兼任選美主持

1938年在美國得州出世的朗伊利，1958年加入影壇，曾在《南太平洋之戀》、《殺虎神龍》等電影擔當配角，其後轉為拍劇，直至1966年終憑《泰山》成名，他的上身赤裸、下身圍着破布，擅長跟動物溝通的森林之王形象，可謂深入民心，加上6呎4吋的健碩身材，為他贏得《萬能金剛》等動作片約。

除了《泰山》外，朗伊利亦曾參演其他經典美劇如《神奇女俠》、《無敵鐵探長》等；他在1980年代兩度擔任美國小姐主持，2001年宣布息影，直至2014年復出接拍電視電影《Expecting Amish》，成為他的遺作。根據電影網站IMDb資料顯示，朗伊利生前接拍《Mesopotamia》仍在籌備階段，隨着他的離世，恐怕開拍無期。

民事訴訟警方不果

私生活方面，朗伊利經歷兩段婚姻，入行後跟高校同學Helen Janet Triplet結婚，僅維持兩年便分手，1984年跟佛羅里達州「選美皇后」維拉莉再婚，育有3名子女，婚後35年恩愛如昔，直至2019年10月，他倆的30歲兒子金馬倫在加州牧場的寓所門外，以利器殺死62歲母親，朗伊利雖沒受傷，亦因受驚送院，事後警方在案發現場附近搜索，宣稱疑犯拒捕，結果遭4名警員開槍擊斃。

事後警方表示，根據金馬倫的解剖報告證實他受到初期的慢性創傷性腦病變（簡稱CTE）影響，導致性情突變，結果發生這宗倫常慘劇。其後朗伊利以過失致死罪名入稟法院，向警方提出民事訴訟，原因是「警方未有理會金馬倫提出自首的請求，便向他狂轟超過20槍，亦未有及時為維拉莉提供醫療援助」，導致母子二人當場死亡。不過，法院最終判處訴訟無效，令朗伊利失望。