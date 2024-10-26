想挑戰啟德體育園 容祖兒搵「高級偈油」滋潤

【明報專訊】容祖兒昨日出席新車發布會，獲贈混能七人車，她說：「本身好喜歡駕車，駕駛技術仍有進步空間，但已比剛考獲車牌時進步很多，可在外地安心自駕遊，記得去年下大雨駕車，以為自己揸橡皮艇，最後還能安全送阿Sa（蔡卓妍）回家，肯定自己的技術不錯。」她駕車多年有不少驚險事，最經典是當年出席梅艷芳生日會，被記者的相機閃燈閃到看不到路，結果揩花張學友架車，學友見是朋友不用賠錢。

回港狂睡24小時

容祖兒上周分別到新加坡及北京工作，因天氣一熱一冷患上感冒，「把聲沙咗，於北京跟韋禮安在戶外合唱坐了3個鐘，感覺愈坐得耐把聲個key愈低」。她回港狂睡24小時，身體已好了很多，「見有時間就瞓，現在要瞓晏覺，因『嚿電』已無咁耐用，個人是精神，但身體都要叉電，真的要混能」。可需要愛情滋潤叉電？她笑說：「嗰啲唔係叉電，係落偈油滋潤，不過我副偈都仲得，只是『嚿電』麻麻哋，搵到靚偈油咪換囉！但都要搵，當然想搵最高級啦！」

稍後錄影《聲生不息》

早前傳容祖兒未必能參與新一季內地節目《聲生不息》，她澄清道：「有參加，我是長駐的，月尾便開始錄影。」她透露已錄好多首廣東新歌。明年初再到澳門開騷，至於香港演唱會則未有定案，很想挑戰在啟德體育園舉行。之前澳門騷升降台提早打開，令她失平衡仆倒險跌落台底，今次可會小心點？她笑說：「我已好小心，幸好本身骨骼精奇，今次會叫個台小心啲。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com